Diabete e cattiva alimentazione: 7 casi su 10 legati a dieta scorretta

Una dieta scorretta, povera di nutrienti, – ricca di cereali raffinati e carni lavorate, povera di verdure e cereali integrali – è responsabile di oltre 14 milioni di casi di diabete di tipo 2 nel mondo. Secondo quanto emerso da un’analisi globale pubblicata su Nature Medicine 7 casi di diabete su 10 nel mondo sono legati a cattiva alimentazione.

Legame tra diabete e cattiva alimentazione, lo studio

L’analisi, condotta presso la Tufts University, ha preso in esame i dati relativi al 1990 e al 2018, e fornisce indicazioni su fattori dietetici che pesano maggiormente sulle diagnosi di diabete.

Tre fattori alimentari hanno contribuito in misura maggiore all’aumento del diabete a livello mondiale: lo scarso consumo di cereali integrali, l’eccesso di riso e cereali bianchi, raffinati e il consumo eccessivo di prodotti a base di carne come hamburger, salsicce, wurstel. Anche fattori come il consumo eccessivo di succhi di frutta e lo scarso consumo di verdure (a parte quelle amidacee come le patate), noci o semi hanno pesato, benché meno, sui nuovi casi di malattia.

“Il nostro studio suggerisce che la scarsa qualità dei carboidrati è uno dei principali fattori che spiegano i casi di diabete attribuibili alla dieta, con importanti variazioni a livello nazionale e nel tempo”, afferma l’autore Dariush Mozaffarian.

“Questi nuovi risultati rivelano aree critiche su cui concentrarsi per migliorare la nutrizione e ridurre il peso devastante del diabete”.

Casi in aumento

Tutti i 184 Paesi inclusi nello studio hanno registrato un aumento dei casi di diabete nel confronto tra il 1990 e il 2018. L’analisi ha inoltre rivelato che la cattiva alimentazione causa una percentuale maggiore dei casi di diabete tra gli uomini rispetto alle donne, nei giovani e nei residenti delle città.

Europa centrale e orientale e l’Asia centrale – in particolare in Polonia e Russia, dove le diete tendono a essere ricche di carne rossa, carne lavorata e patate – hanno registrato il maggior numero di casi di diabete legati alla dieta. L’incidenza è stata elevata anche in America Latina e nei Caraibi, soprattutto in Colombia e Messico, a causa dell’elevato consumo di bibite, carni lavorate e scarsa assunzione di cereali integrali. Gli aumenti maggiori nel tempo sono stati osservati nell’Africa sub-sahariana.