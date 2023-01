Diabete di tipo 2, per alcuni tipi di cancro aumenta il rischio morte

Il diabete di tipo 2 aumenta del doppio il rischio di mortalità per alcuni tipi di tumori. Lo evidenzia una ricerca pubblicata su Diabetologia. Quelli con diagnosi di cancro all’intestino, al fegato, al pancreas e all’endometrio. I diabetici hanno il doppio del rischio di morire se sono diabetici. Il dottor Suping Ling, che ha guidato la ricerca del Leicester Diabetes Research Centre e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, ha affermato che i risultati hanno mostrato che il diabete di tipo 2 sta influenzando i tassi di mortalità per cancro.

I risultati suggeriscono che il cancro potrebbe aver superato l’infarto e l’ictus come principale causa di morte nelle persone con diabete di tipo 2. Gli esperti ritengono che l’esposizione prolungata agli effetti dell’aumento dei livelli di zucchero nel sangue e di insulina, l’insulino-resistenza e l’infiammazione cronica possano causare alcuni tipi di cancro e potenzialmente renderne altri più mortali.

Hanno avvertito che le morti potrebbero aumentare se non si fa di più per affrontare l’epidemia di obesità e hanno esortato i funzionari a prendere in considerazione ulteriori programmi di screening del cancro per colpire le persone più a rischio. Le donne giovani con diabete di tipo 2, spesso legate all’obesità, sono a maggior rischio di morte se sviluppano il cancro al seno.

Come è stato svolto lo studio.

Lo studio ha utilizzato un database di medicina generale del Regno Unito per accedere alle informazioni su oltre 135.000 britannici, di età pari o superiore a 35 anni, a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 2 tra il 1998 e il 2018. I tassi di mortalità per cancro al pancreas, fegato e polmone sono aumentati a tutte le età, mentre il cancro intestinale ha registrato un aumento nella maggior parte dei gruppi di età.

I tassi di cancro al seno sono aumentati nelle donne più giovani, quelli del tumore alla prostata e all’endometrio sono aumentati nelle donne di età pari o superiore a 75 anni. Modificare i programmi di screening esistenti o fare indagini più approfondite per sintomi di cancro sospetti o non specifici nei diabetici di tipo 2 potrebbe ridurre il numero di morti per cancro evitabili.

“I risultati sottolineano il crescente carico di cancro nelle persone con diabete di tipo 2, in particolare negli individui più anziani, e sottolineano la necessità di dare priorità alla prevenzione, alla ricerca, alla diagnosi precoce e alla gestione del cancro in questa popolazione”, hanno spiegato gli studiosi. “Questo è particolarmente vero per il cancro del colon-retto, del pancreas, del fegato e dell’endometrio, i cui tassi di mortalità erano sostanzialmente più alti nelle persone con diabete di tipo 2 rispetto alla popolazione generale”, hanno specificato. Fonte: Daily Mail.