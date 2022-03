Covid in gravidanza raddoppia rischio di complicanze gravi

Il rischio di complicanze gravi in gravidanza, come per esempio il parto prematuro o i trombi, è più che raddoppiato in caso di Covid. Lo rivela un’analisi condotta presso il Kaiser Permanente in California, i cui risultati sono pubblicati questa settimana sulla rivista JAMA Internal Medicine.

Covid e complicazioni in gravidanza, lo studio

Gli esperti hanno eseguito l’analisi di dati clinici relativi a 43.886 gestanti di cui 1.332 risultate positive al coronavirus. È emerso un rischio più che doppio di gravi complicanze tra cui il parto prematuro, la sepsi, la tromboembolia, la sindrome da distress respiratorio acuta.

Il rischio di parto prematuro spontaneo o indotto per motivi medici è risultato circa doppio nelle gestanti con il Covid rispetto a quelle che non hanno contratto il coronavirus in gravidanza. Il rischio di tromboembolia è addirittura risultato triplo, mentre le gestanti con il covid hanno presentato un rischio più che doppio di sviluppare una problematica grave in gravidanza.

L’importanza del vaccino anche in gravidanza

Nonostante i ripetuti inviti volti a incentivare la vaccinazione contro il Covid 19 durante la gravidanza, ancora oggi molte donne in dolce attesa non hanno aderito alla campagna vaccinale per timori o dubbi. Eppure, i vaccini si sono dimostrati sicuri anche per le donne in gravidanza. E i risultati dello studio dimostrano ancora di più l’importanza della prevenzione contro la Covid 19.

“Se li accoppiamo al fatto che i vaccini contro il COVID-19 sono risultati sicuri in gravidanza, questi risultati dovrebbero aiutare le pazienti a capire i rischi che si corrono in gestazione in caso di Covid e quindi l’importanza di vaccinarsi” – hanno affermato gli autori del lavoro. “Lo studio – hanno concluso – va a sostegno della raccomandazione di vaccinare le gestanti e le donne che intendono intraprendere una gravidanza”.