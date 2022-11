Cosa mangiare per abbassare il colesterolo cattivo

Dieta e stile di vita sani possono aiutarti a mantenere buoni livelli di colesterolo nel sangue, per evitare problemi cardiovascolari o ictus. Gestire i livelli di colesterolo nel sangue è una garanzia di salute. Se eviti o limiti i fattori di rischio che sbilanciano i valori ideali di colesterolo, come la sedentarietà, il sovrappeso e l’obesità o una cattiva alimentazione, riuscirai a vivere meglio.

Gli esperti raccomandano di mantenere i livelli di colesterolo al di sotto di 200 mg/dl. Si tratta di un nemico silenzioso che può accumularsi nelle arterie ed essere un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiache. Il sito dell’Iss ricorda che seguendo una dieta a basso contenuto di grassi animali e zuccheri, abbinata a un’adeguata e regolare attività fisica, è possibile ridurre la quantità di colesterolo nel sangue.

Cos’è il colesterolo?

Il colesterolo è un grasso presente nel sangue. Nelle giuste quantità, è molto importante per la salute dell’organismo in quanto svolge diverse funzioni. Appartenente alla classe degli steroli e favorisce la produzione di molti ormoni. Inoltre, contribuisce alla formazione delle membrane cellulari e al loro corretto funzionamento, agevola la digestione e migliora la sintesi della vitamina D.

Ma per la sua natura grassa non può dissolversi nel sangue e per raggiungere tutte le parti del nostro corpo ‘viaggia’ in sostanze chiamate lipoproteine. Queste sono ciò che comunemente conosciamo rispettivamente come LDL o HDL o colesterolo cattivo e colesterolo buono. Le LDL sono lipoproteine ​​a bassa densità e le HDL sono note come lipoproteine ​​ad alta densità.

Le LDL sono le responsabili del “viaggio di andata”, cioè trasportano il colesterolo dal fegato, luogo di produzione del colesterolo, alle arterie. Invece, le lipoproteine HDL “portano” il colesterolo al fegato, che è responsabile dell’espulsione dell’eccesso di colesterolo, in modo tale da prevenirne l’accumulo. Per questo motivo avrai sentito dire che è buona cosa avere colesterolo HDL alto.

Quando è presente molto colesterolo LDL e poco HDL, le cellule non riescono ad assorbirlo tutto e l’ eccesso si deposita sulle pareti delle arterie. A lungo andare, questo può causare l’aterosclerosi, un restringimento delle arterie.

Come avere buoni livelli di colesterolo?

Condurre uno stile di vita sano e prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti legati alla dieta e all’esercizio fisico possono aiutarci a contrastare l’ipercolesterolemia.

Dieta sana

Aumenta l’assunzione di fibre. La fibra è molto importante per la nostra salute. Mantiene in salute il sistema digerente e può aiutare impedire al corpo di assorbire il colesterolo.

Evita i grassi trans. Evitare i grassi trans è importante per la salute del colesterolo. Questi tipi di grassi sono presenti soprattutto in cibi fritti e trasformati.

Limita i grassi saturi. I grassi saturi non contribuiscono direttamente al colesterolo. Tuttavia, attivano il fegato per produrne di più. Le linee guida raccomandano di limitare i grassi saturi al 5-6% dell’apporto calorico giornaliero.

Fai esercizio fisico. L’esercizio fisico regolare è molto importante per la nostra salute. Nello specifico, è un aiuto anche nell’abbassamento dell’ipercolesterolemia.

L’esercizio aiuta anche a gestire molti fattori di rischio delle malattie cardiache, aiuta a dimagrire e rafforza il cuore. È importante notare che questi sono cambiamenti a lungo termine.

Oltre ai consigli sul corretto stile di vita per abbassare il colesterolo velocemente, chi soffre di ipercolesterolemia, sotto consiglio medico può ricorrere a farmaci specifici, che nel corretto dosaggio possono favorire l’abbassamento del colesterolo anche in 15 giorni.

Alcuni alimenti contengono più colesterolo di altri, quindi è meglio ridurne il consumo.