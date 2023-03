Possiamo avere il controllo di manovrare i nostri pensieri: lo studio

Possiamo avere il potere di manovrare i nostri pensieri. Dimenticare non è sempre facile e gran parte del lavoro nelle neuroscienze cognitive si concentra su come il cervello umano ricorda e conserva le informazioni. Alcuni neuroscienziati cognitivi si stanno invece rivolgendo all’oblio, lavorando per tracciare esattamente come dimentichiamo un’informazione.

“Può sembrare sorprendente che le persone possano controllare cosa e come dimenticano”, afferma Marie Banich dell’Università del Colorado, Boulder, che presiede una sessione sulle nuove ricerche sull’oblio all’incontro annuale della Cognitive Neuroscience Society (CNS) a San Francesco. “Ma il controllo sulla memoria di lavoro è fondamentale per passare da un’attività all’altra e ridefinire le priorità. Quindi, in molti modi, non sorprende che abbiamo il controllo sulla capacità di rimuovere le informazioni dal centro dei nostri pensieri”.

Avere la meglio sui pensieri negativi, un’azione vantaggiosa

I ricercatori hanno identificato meccanismi distinti attraverso i quali le persone rimuovono le informazioni dalla loro memoria di lavoro e hanno anche scoperto che l’oblio richiede molto sforzo. “Abbiamo scoperto che dimenticare intenzionalmente informazioni non più rilevanti dalla mente è vantaggioso, ma non avviene automaticamente“, afferma Sara Festini dell’Università di Tampa.

“Il contenuto che viene bloccato nella mente varia a seconda dei diversi disturbi”, spiega Banich. Ad esempio, le persone con schizofrenia possono essere consumate da pensieri paranoici, mentre coloro che hanno un disturbo ossessivo compulsivo potrebbero essere preoccupati per i germi e qualcuno con ansia può rimanere bloccato pensando a cose brutte che potrebbero accadere in futuro. Ma è lo stesso processo”, dice. “I pensieri girano e girano, diventando il centro dell’attenzione e sono difficili da rimuovere”.

Festini e i suoi colleghi hanno scoperto che uno dei vantaggi di dimenticare volontariamente un’informazione è che riduce l’interferenza proattiva, rendendo più facile per qualcuno imparare qualcosa di nuovo. “L’interferenza proattiva si verifica, ad esempio, quando cammini accidentalmente dove hai parcheggiato la tua auto ieri invece di dove hai parcheggiato la tua auto oggi”, dice Festini. “Abbiamo dimostrato che la rimozione volontaria delle informazioni dalla memoria di lavoro rende le informazioni meno suscettibili a forme dannose di interferenza della memoria, come falsi ricordi e interferenze proattive”. FONTE: Medical X Press.