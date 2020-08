Come restare in forma in estate? Ce lo chiediamo ogni volta che inizia la stagione più calda dell’anno e le abitudini quotidiane cambiano.

Diventa più difficile andare in palestra e le temperature afose mettono a dura prova la buona volontà.

Urban Sports Club, l’applicazione leader in Europa per l’accesso a più di 8.000 centri fitness, ha cercato di fornire alcuni consigli su come mantenere la linea in questo periodo.

Lo ha fatto con l’aiuto di uno dei suoi esperti e partner, Kenneth Alvarado, istruttore di functional training e personal trainer.

Ecco quindi alcuni trucchi e facili regole per coloro che puntano al benessere anche in questo momento di pausa, qualunque sia la loro destinazione.

Le 5 regole d’oro per un fisico a prova di vacanze.

Sì al relax ma restando in movimento. Tra giornate al mare, tintarella, aria di montagna o tour culturali in città, è importante trovare del tempo anche per brevi passeggiate, gite in bicicletta, qualche “bracciata” o un po’ di jogging nelle ore più fresche.

Per chi, invece, desidera curare tonicità e forza, meglio alcuni esercizi a corpo libero, semplici ma efficaci. Via libera quindi a burpees, squat, deadlift e plank, alternando esecuzioni statiche con quelle dinamiche.

Non dimenticare il benessere psico-fisico. È fondamentale riuscire a godersi il periodo di vacanza, per ricaricare le energie e prepararsi al rientro di settembre.

Per questo occorre staccare completamente dalle attività quotidiane svolte durante l’anno e concentrarsi di più su sé stessi.

Gli esercizi dolci di risveglio muscolare, accompagnati da sessioni meditative di yoga o pilates, possono essere dei validi alleati per raggiungere questo obiettivo.

Leggerezza a tavola. In vacanza, si sa, la voglia di stare ai fornelli è pari a zero e, complice il caldo, il contesto e la compagnia dei propri cari, è facile cedere a inviti a cena e aperitivi.

Per chi non vuole piangere lacrime di coccodrillo, è bene seguire un’alimentazione il più possibile leggera e salutare, ricca di proteine, fibre e vitamine.

Sì a verdura, frutta di stagione, pesce o carne, a seconda della propria destinazione, meglio invece evitare cibi fritti ed eccedere con gli alcolici.

Bere tanta acqua. L’idratazione è alla base del benessere e non va messa da parte né sottovalutata, soprattutto in estate.

Anche quando si è distanti da casa, è importante bere il più possibile durante la giornata, evitando bibite gasate e bevande zuccherate, acerrime nemiche della pancia piatta.

Dormire. Nonostante sia naturale pensare che in vacanza ci si riposi e si dorma di più, spesso, senza impegni e scadenze, si rischia di lasciare che il tempo corra e fare le ore piccole.

Per mantenere il giusto benessere e rigenerare corpo e mente, è importante concedersi un sonno profondo e riuscire a dormire almeno 8 ore a notte.

E per chi non riesce a fare a meno della palestra in estate? Urban Sports Club e il suo esperto trainer, hanno pensato al perfetto kit da mettere in valigia!

Tappetino, banda elastica (loop band) e piccoli pesi o manubri sono i tre preziosi compagni di viaggio per un allenamento impeccabile, anche in vacanza.