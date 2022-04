Con la pandemia da Covid-19 ansia e depressione hanno fatto il loro ingresso violento nella vita di milioni di persone. Se il disturbo non si manifesta in forma lieve, ma grave, è bene affidarsi a uno specialista puntando su due approcci: quello farmacologico e quello psicologico. Anche l’alimentazione può avere un impatto sulla salute mentale. Sappiamo quanto sia impattante la connessione intestino-mente, considerando l’importanza di avere un sano microbiota intestinale, una sorta di secondo cervello.

Gli alimenti ricchi di fibre si decompongono lentamente nel corpo. Questo aiuta a mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue e a sentirti sazi, evitando abbuffate che possono solo peggiorare la situazione emotiva e fisiologica. I mirtilli contengono antociani, un tipo di flavonoidi che hanno effetti antiossidanti e hanno dimostrato di ridurre lo stress ossidativo. Gli alimenti fermentati e ricchi di probiotici riducono l’infiammazione e sono ormai ampiamente consigliati per tenere a bada il disturbo. La frutta secca come le noci è ricca di acidi grassi omega-3, un nutriente che è stato direttamente collegato alla diminuzione dell’ansia e di magnesio, che ha dimostrato di migliorarne i sintomi.

Anche i legumi, come ceci, lenticchie e fagioli, sono pieni di magnesio, che migliora l’umore. Sono anche una buona fonte di vitamine del gruppo B, coinvolte nella produzione di neurotrasmettitori e di aiuto ai neurotrasmettitori per comunicare tra loro. Il pesce è un’altra fonte di energia di Omega-3 e questo lo rende un altro alimento utile per ridurre l’ansia. Metti nel carrello quindi salmone, sgombro e sardine. I carboidrati complessi (come i cereali integrali) aumentano la quantità di serotonina nel cervello, promuovendo così un effetto calmante. Alcune erbe antinfiammatorie specifiche come curcuma, zenzero, rosmarino, aglio e cardamomo possono essere di aiuto. (Questo non vuole dire che abbiano un effetto curativo, sia chiaro). Per esempio la curcuma contiene curcumina, nota per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Fonte: Shape Magazine. Foto di Lubos Houska da Pixabay.