ROMA – Per contrastare i capelli secchi può essere utile affidarsi ad alcune maschere super idratanti e fai da te, che possono essere realizzate in casa. I capelli secchi, disidratati e sfibrati sono un problema piuttosto comune, soprattutto se sei abituato ad usare prodotti per lo styling o se ricorri spesso a phon e piastre. Ma non disperate perché la soluzione per contrastare i capelli secchi esiste. Oltre chiaramente a cercare di limitare l’uso di piastre bollenti, uno dei metodi più efficaci è quello di applicare regolarmente delle maschere nutrienti. Almeno una volta alla settimana, infatti, i capelli hanno bisogno di coccole per risplendere e rinforzarsi. Vediamo allora 3 maschere per capelli secchi che risultano molto efficaci.

Miele e banana: questa maschera è una vera sferzata di morbidezza. La banana contiene proteine che aiutano a migliorare l’elasticità del capello mentre il miele è un ottimo idratante. Per questa maschera avete bisogno di una banana matura, un cucchiaio di miele, un cucchiaio di olio d’oliva e (opzionale) 2 o 3 gocce di olio di lavanda. Mescolare tutti gli ingredienti in un frullatore fino a che non si ottiene un composto senza grumi, spalmare bene su tutta la chioma massaggiando sul cuoio capelluto, coprire la chioma con la pellicola da cucina e avvolgere tutto in un asciugamano. Lasciare riposare per circa 20 minuti e poi risciacquare!

Miele, yogurt e olio di oliva: 3 ingredienti super nutrienti e idratanti che contrasteranno secchezza e disidratazione. Il miele possiede naturali proprietà umettanti e battericide, l’olio d’oliva è anch’esso molto idratante, mentre lo yogurt è ricco di proteine e alfaidrossiacidi, ed è utile per rendere la maschera più cremosa e facile da stendere sui capelli secchi. Per realizzar questa maschera abbiamo bisogno di 1 cucchiaio di olio di oliva, 1 di miele e 3-4 cucchiai di yogurt intero. Dopo aver mescolato bene gli ingredienti, applichiamo il composto su capelli umidi e lasciamo riposare per almeno 1 ora. Sciacquare via il trattamento, e infine lavare i capelli con acqua tiepida.

Avocado e tuorlo d’uovo: contro capelli secchi e spenti, le uova sono le nostre migliori amiche in quanto oltre a essere molto nutrienti e idratanti, aiutano a rendere i capelli anche più luminosi. L’avocado è un frutto ricco di grassi e vitamine antiossidanti A, C, ed E. Per realizzare la maschera abbiamo bisogno della polpa di mezzo avocado maturo e di 2 tuorli d’uovo. In un recipiente, mescolare bene gli ingredienti. Successivamente, applicare sui capelli bagnati o asciutti, e lasciar riposare per almeno 1 ora prima di sciacquare via il trattamento e lavare i capelli con acqua tiepida.