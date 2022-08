Camminare 10 minuti al giorno da anziani un toccasana per la salute

Camminare anche solo 10 minuti al giorno in età avanzata potrebbe ridurre del 40% il rischio di morire per qualsiasi causa. Lo evidenzia uno studio coreano. I ricercatori hanno scoperto che i pensionati di età pari o superiore a 85 anni possono ridurre il rischio di morte camminando per un’ora alla settimana. Lo studio su oltre 7.000 adulti ha monitorato i loro livelli di esercizio e qual è stata la loro speranza di vita dal 2009 al 2014. L’esercizio leggero può aiutare a ridurre il rischio di infarto e ictus mantenendo l’organo in buona forma e abbassando la pressione sanguigna.

Il team dell’ospedale Sanggye Paik dell’Università di Inje a Seoul ha affermato che la promozione del movimento fisico potrebbe aiutare le persone più anziane a evitare l’inattività, che può aumentare il rischio di morte. L’autore principale dello studio, il dottor Moo-Nyun Jin, ha affermato che la ricerca mostra che le persone dovrebbero mirare a “continuare a camminare per tutta la vita”. “Il nostro studio suggerisce che camminare almeno un’ora alla settimana è benefico per le persone di età pari o superiore a 85 anni. In parole povere, cammina per 10 minuti ogni giorno”, ha spiegato il medico.

Jin ha detto: “Camminare era collegato a una minore probabilità di morire negli anziani, indipendentemente dal fatto che facessero o meno attività fisica di intensità da moderata a vigorosa. “Il nostro studio indica che camminare anche solo un’ora alla settimana è vantaggioso per le persone di età pari o superiore a 85 anni rispetto all’essere completamente inattivi. “Il messaggio da portare a casa è continuare a camminare per tutta la vita”.

Anche quando si è avanti con l'età la capacità di costruire massa muscolare è la stessa degli atleti. Lo ha rilevato una ricerca dell'Università di Birmingham, pubblicata su Frontiers in Physiology. Non importa se non hai fatto regolarmente attività fisica per tutta la vita, si può comunque trarne beneficio ogni volta che si inizia.