Il caffè potrebbe essere alleato del dimagrimento. Una nuova ricerca suggerisce che solo 4 tazze al giorno possono effettivamente aiutare a perdere un po’ di grasso corporeo. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sull’American Journal of Clinical Nutrition, come si legge su Medical X Press.

La scoperta segue un’indagine di 24 settimane che ha monitorato l’impatto del caffè tra 126 uomini e donne in sovrappeso a Singapore. In principio gli studiosi volevano verificare se il caffè potesse aiutare o meno a ridurre il rischio di diabete di tipo 2, riducendo il rischio di sviluppare insulino-resistenza. Alla fine, non sono state trovate prove che confermassero l’effetto protettivo. Ma è emerso comunque qualcosa di positivo: coloro che hanno bevuto 4 tazze di caffè con caffeina al giorno per sei mesi hanno visto un calo di quasi il 4% del grasso corporeo complessivo.

“Siamo rimasti davvero sorpresi dalla perdita di peso osservata, dovuta in particolare alla perdita di massa grassa tra i bevitori di caffè”, ha dichiarato l’autore dello studio Derrick Johnston Alperet, un membro post dottorato presso il Dipartimento di Nutrizione presso l’Harvard T.H. Chan School of Public Health. Alperet ha affermato che “questa perdita di massa grassa non era probabilmente dovuta a cambiamenti nello stile di vita, in particolare dieta e attività fisica”.

Nessun effetto miracoloso del caffè. L’alto contenuto di caffeina potrebbe solo aver contribuito a sopprimere l’appetito. Non bisogna poi dimenticare che un eccesso della bevanda potrebbe provocare mal di testa, nervosismo, battito cardiaco accelerato e disturbi di stomaco. Se di vuole realmente dimagrire, bisogna rivolgersi a un medico specialista dell’alimentazione o a un nutrizionista. Gli unici che potranno fornire un regime alimentare personalizzato ed efficace.

Uno studio del 2012 dell’Università del Queensland, pubblicato sul Journal of Nutrition, aveva specificato invece che è la caffeina e non il caffè a far perdere peso. Quest’ultimo, a causa di altri componenti non ancora ben conosciuti, non avrebbe lo stesso effetto della prima.