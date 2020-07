Bere acqua è fondamentale per stare in salute e anche tutte le diete sono destinate a fallire se non accompagnate da una corretta idratazione.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, bere durante i pasti non è dannoso, ma aiuta a saziarsi prima e quindi ad abbuffarsi meno.

Vediamo una serie di benedici che scaturiscono dal bere acqua.

Una corretta idratazione è importante per regolare il senso della fame, eliminare le tossine in eccesso e accelerare gli effetti di una dieta ipocalorica attraverso il meccanismo della termogenesi.

Allo stesso modo l’ipoidratazione, ovvero non bere a sufficienza, è correlata all’aumento del peso corporeo e alle sue conseguenze.

Attenzione anche a non confondere lo stimolo della sete con quello della fame.

Le due sensazioni sono collegate e possono essere interpretate erroneamente.

Dunque spingerci a consumare uno spuntino di troppo, quando in realtà quello di cui abbiamo bisogno è un bicchiere d’acqua.

Aiuta a massimizzare le prestazioni fisiche perché se non rimani idratato, le tue prestazioni fisiche possono risentirne.

Il cervello subisce effetti negativi con la disidratazione, anche lieve, può compromettere molti aspetti della funzione cerebrale.

Può compromettere il buon umore, la concentrazione e aumentare il mal di testa.

Altri benefici per la salute.

Bere acqua è fondamentale per una corretta regolarità intestinale perché può aiutare a prevenire e alleviare la costipazione.

L’aumento dell’assunzione di acqua sembrerebbe ridurre il rischio di formazione di calcoli renali, sebbene siano necessari ulteriori studi.

L’acqua è alleata contro i postumi da sbornia, in parte causati proprio dalla disidratazione.

Bere acqua potabile può aiutare a ridurre alcuni dei principali sintomi da eccesso di alcol.

Bere circa 2 litri di acqua ogni giorno per gli esperti aiuta non solo ad idratare ma anche a depurare la pelle.

Con la sua azione detossinante la bevanda aiuta a ripristinare il benessere del nostro organismo e a eliminare le impurità della nostra pelle, oltre che a ritardare l’invecchiamento del derma.