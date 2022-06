Ballare salsa può migliorare la memoria, lo studio

Ballare salsa potrebbe essere non solo divertente ma anche utile per la memoria. Fare balli latini durante la mezza età aiuta a mantenere la salute del cervello più a lungo. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato all’inizio di quest’anno su Frontiers in Aging Neuroscience. I ricercatori dell’Università dell’Illinois e dell’Università dell’Indiana hanno scoperto che le lezioni di ballo regolari hanno aiutato a migliorare la memoria di chi ha preso parte alla ricerca.

L’esercizio fisico non solo allena il cervello, ma il corpo nel suo insieme, il che è collegato a una migliore salute cognitiva in generale. Muoversi può avere grandi benefici per il cervello in età avanzata e il team di ricerca mette in luce che un’attività divertente come il ballo è più attraente per alcuni rispetto al jogging o altri allenamenti standard.

Per arrivare alle loro conclusioni i ricercatori hanno raccolto dati di oltre 300 persone di lingua spagnola nell’area di Chicago, Illinois, nel corso di quattro anni. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi. Uno è stato inviato a lezioni di ballo bisettimanali per otto mesi. L’altro gruppo ha frequentato quattro mesi di lezioni settimanali di educazione sanitaria. Dopo i primi quattro mesi, ai partecipanti sono stati somministrati test cognitivi per valutare la loro salute cognitiva e le capacità di memoria. I partecipanti che hanno preso parte alle lezioni di ballo hanno riferito di sentirsi complessivamente meglio, di gestire meglio le malattie croniche.

“Per i latinoamericani più anziani, l’idea di promuovere la danza come esercizio è molto allettante, dato che i latinoamericani più anziani hanno familiarità con la danza in qualche modo”, ha detto la dott.ssa Susan Aguinaga, professoressa di kinesiologia all’Illinois e autrice principale dello studio. “Ci sono cresciuti, forse hanno ballato in passato ed è qualcosa che gli piace”. “È un tipo attraente di attività fisica con cui vogliono continuare a impegnarsi”, ha detto Aguinaga. “In generale, le popolazioni hanno difficoltà a mantenere i loro livelli di attività fisica, ma quando è un’attività che apprezzano davvero, sarà più probabile che mantengano quell’attività per periodi di tempo più lunghi. Fonte Daily Mail. Foto di habanera dance da Pixabay.