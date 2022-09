Aumentare il ritmo della camminata è meglio che fare molti passi. Per anni gli studi hanno dimostrato che 10.000 passi giornalieri sono il punto debole per ridurre il rischio di morte prematura, indipendentemente dalla velocità con cui vengono eseguiti. Ma nuovi studi suggeriscono che aumentare il ritmo potrebbe ridurre ulteriormente il rischio, anche se si fanno meno passi. La ricerca ha monitorato 78.500 britannici di età superiore ai 40 anni tra il 2013 e il 2015, utilizzando fitness tracker indossabili.

Uno studio ha rilevato che 9.800 passi giornalieri a un ritmo casuale erano ottimali per ridurre il rischio di demenza, dimezzandolo. Ma fare una camminata di soli 6.300 passi a una velocità elevata ha reso le persone il 57% meno soggette a sviluppare la condizione. Per i power walker, il rischio era fino al 62% inferiore. In un secondo studio, i ricercatori hanno scoperto che ogni 2.000 passi percorsi al giorno riducono il rischio di morte prematura di circa un decimo. Camminare a un ritmo più veloce era associato a un effetto protettivo ancora maggiore.

Il professor Emmanuel Stamatakis, autore senior dello studio ed esperto di salute pubblica presso l’Università di Sydney, ha affermato: “Il conteggio dei passi è facilmente comprensibile e ampiamente utilizzato dal pubblico per monitorare livelli di attività grazie alla crescente popolarità di fitness tracker e app, ma raramente le persone pensano al ritmo dei propri passi.”.

Il dottor Matthew Ahmadi, coautore e ricercatore dell’università, ha aggiunto: “Il messaggio da portare a casa qui è che per beneficiare alla propria salute le persone potrebbero non solo mirare idealmente a 10.000 passi al giorno, ma anche mirare a camminare più velocemente”. Ahmadi ha specificato: “Le dimensioni e la portata di questi studi che utilizzano tracker indossati al polso ne fanno la prova più solida fino ad oggi che suggerisce che 10.000 passi al giorno sono il punto debole per i benefici per la salute e camminare più velocemente è associato a benefici aggiuntivi”. Fonte: Daily Mail. Foto di Daniel Reche da Pixabay.