Asma, attività sessuale come sport: potrebbe scatenare attacchi

Chi soffre di asma dovrebbe fare attenzione anche all’attività sessuale, alla pari dello sport. Il sesso può scatenare attacchi di asma e riacutizzazioni allo stesso modo dell’esercizio fisico intenso. Lo evidenzia una ricerca scientifica presentata all’incontro annuale dell’American College of Allergy, Asthma and Immunology a Louisville, in Kentucky. I ricercatori affermano che aumentare la consapevolezza sul legame tra sesso e asma “migliorerà la vita dei pazienti, compreso il loro matrimonio”

Tra il 40 e il 90 per cento dei pazienti con asma presenta sintomi che possono essere causati dall’esercizio fisico, ma è improbabile che chi ne soffre consideri il sesso come tale. Il dottor Ariel Leung, autore principale dello studio e capo di medicina interna al Saint Agnes Medical Center in California, ha dichiarato: “Molte persone non si rendono conto che il dispendio energetico dell’attività sessuale equivale all’incirca a salire due rampe di scale. L’esperto ha detto che i casi segnalati di asma indotto dal sesso sono rari, probabilmente perché coloro che soffrono di una riacutizzazione non stabiliranno mai la connessione.

I ricercatori hanno perlustrato PubMed, un database contenente oltre 34 milioni di citazioni e abstract di letteratura biomedica, alla ricerca di diverse combinazioni di parole chiave tra cui rapporti sessuali, asma da luna di miele, comportamento sessuale, allergia e reazione allergica. Il fatto che ci siano poche ricerche con questa correlazione fa pensare che il legame sia stato sottostimato per via anche della natura dell’argomento.

L’allergologo Dr A.M. Aminian, coautore dello studio, ha affermato che ciò potrebbe essere dovuto alla “natura intima dell’argomento”. Ha detto: “Le persone potrebbero non sentirsi a proprio agio nel discutere con il proprio allergologo di una riacutizzazione dell’asma causata dal sesso”, ha detto l’allergologo A.M. Aminian, che ha aggiunto: “Ma gli allergologi sono specialisti nella diagnosi, nel trattamento e nella gestione dell’asma”. Aminian ha aggiunto: “Se qualcuno fosse in grado di guidare un paziente su come evitare una riacutizzazione dell’asma in futuro, quello è proprio il suo allergologo”.

I ricercatori hanno concluso: “Indagare correttamente tutte le cause delle riacutizzazioni dell’asma, compresi i rapporti sessuali…Può mettere gli allergologi nella posizione di migliorare positivamente la vita dei loro pazienti, compreso il loro matrimonio”. Fonte: Daily Mail.