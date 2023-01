Antibiotico resistenza alla cistite, nel Regno Unito arriva nuova cura

L’antibiotico resistenza è un pericoloso fenomeno biologico di resistenza alle infezioni batteriche dopo la somministrazione di antibiotici, derivato da un abuso nel tempo di tali farmaci. L’Italia si colloca al quinto posto tra quelli ad alto reddito per indice di resistenza a tali medicinali dopo Lettonia, Irlanda, Slovacchia e Spagna.

L’antibiotico resistenza alle infezioni batteriche del tratto urinario è una delle più comuni. Ma nel Regno Unito una nuova forma di antibiotico che non è mai stata usata in nessun’altra parte del mondo potrebbe dare sollievo alle persone che soffrono di cistite.

Gli esperti guardano alla gepotidacina come un enorme passo avanti nella lotta contro la resistenza agli antibiotici. Credono che possa segnare un passo in avanti nella lotta alle infezioni aggressive del tratto urinario (UTI) che non rispondono agli attuali antibiotici. Fino a 1,7 milioni di britannici, la maggior parte dei quali sono donne, soffrono di IVU croniche, classificate come tre o più infezioni all’anno.

I sintomi includono un dolore bruciante quando si va in bagno, ci si va più spesso del solito e si ha la sensazione di dover andare quando la vescica è vuota. Nei pazienti più anziani, l’infezione può causare una condizione simile alla demenza chiamata delirium. C’è anche il rischio di sepsi, che rappresenta circa 50.000 morti all’anno.

Gepotidacina speranza contro l’antibiotico resistenza.

La gepotidacina dovrebbe essere utilizzata anche per il trattamento di una serie di altre malattie, tra cui la gonorrea da infezione a trasmissione sessuale, che è una delle malattie batteriche più resistenti ai farmaci al mondo. GSK, l’azienda farmaceutica dietro la gepotidacina, prevede di richiedere l’approvazione degli Stati Uniti entro la primavera e gli esperti affermano che probabilmente riceverà il via libera del SSN entro i prossimi due anni. Se approvato, sarà la prima nuova classe di antibiotici creata in quasi quattro decenni.

La professoressa Jennifer Rohn, esperta di IVU presso l’University College di Londra, afferma: “Le infezioni sono uno dei motivi più comuni per cui i medici del NHS rilasciano prescrizioni. Questo sta alimentando la diffusione di questi insetti aggressivi e difficili da uccidere”.

“Questo è un nuovo farmaco importante perché prende di mira frammenti di batteri che altri farmaci non hanno preso di mira”, afferma il professor Neil Osheroff, un biochimico della Vanderbilt University nel Tennessee che ha aiutato GSK a sviluppare la gepotidacina. Gli antibiotici che usiamo oggi per trattare le IVU esistono da 50 anni. Pensiamo che questo potrebbe durare ancora di più”. Fonte: Daily Mail.