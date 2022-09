Ansia e problemi mentali, il contributo dei cibi ultra processati

Ansia e depressione sono diventati due problemi molto comuni in questi due anni con la pandemia da Covid-19. Isolamento e paura del contagio hanno cambiato per sempre le nostre vite, dando un contributo alla crescita di stati ansiogeni o depressivi, anche in chi non li aveva mai sperimentati. Oltre alla genetica e ai fattori ambientali, anche l’alimentazione dà il suo contributo. Un nuovo studio ha evidenziato che le persone che consumano quantità maggiori di cibo ultra-elaborato hanno sintomi di salute mentale più negativi. Gli alimenti ultra-lavorati in genere includono aromi, coloranti, emulsionanti e altri additivi cosmetici. Sebbene ci siano alcune prove sul consumo di cibo ultra-elaborato e sulla depressione, i dati sono scarsi su altri sintomi negativi per la salute mentale tra cui ansia e giorni mentalmente malsani.

I ricercatori dello Schmidt College of Medicine della Florida Atlantic University e collaboratori hanno esplorato un campione rappresentativo a livello nazionale della popolazione degli Stati Uniti. Hanno analizzato il rapporto tra alimenti ultra-elaborati e stati avversi tra cui depressione, ansia e giornate mentalmente negative. Sono stati analizzati i casi di 10.359 adulti di età pari o superiore a 18 anni dal National Health and Nutrition Examination Survey degli Stati Uniti.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Public Health Nutrition, hanno mostrato che gli individui che consumano alimenti più elaborati rispetto a quelli che ne consumano una minor quantità presentano aumenti statisticamente significativi dei sintomi negativi per la salute mentale della depressione lieve.

“L’ultra-elaborazione del cibo esaurisce il suo valore nutritivo e aumenta anche il numero di calorie, poiché gli alimenti ultra-trasformati tendono ad essere ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi e sale, mentre sono poveri di proteine, fibre, vitamine, minerali e sostanze fitochimiche”, ha affermato Eric Hecht, autore corrispondente e professore associato affiliato allo Schmidt College of Medicine della FAU. “Più del 70 percento degli alimenti confezionati negli Stati Uniti sono classificati come alimenti ultra-trasformati e rappresentano circa il 60 percento di tutte le calorie consumate dagli americani. Data l’entità dell’esposizione e degli effetti del consumo di alimenti ultra-elaborati, il nostro studio ha risultati clinici significativi e implicazioni per la salute pubblica”. Fonte: Medical X Press. Foto di Couleur da Pixabay.