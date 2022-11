Agopuntura in gravidanza può alleviare dolore pelvico e lombare

L’agopuntura può alleviare in modo significativo il dolore lombare e/o pelvico spesso sperimentato dalle donne durante la gravidanza. E’ quanto emerge da un’analisi pubblicata su BMJ Open. Dalla ricerca è emerso che non ci sono stati effetti collaterali importanti osservabili per i neonati le cui madri hanno sperimentato la terapia. Non è chiaro esattamente come la pratica sia in grado di alleviare il dolore, ma si pensa che ciò sia dovuto al rilascio di sostanze chimiche “felici” innate del corpo, le endorfine, oltre all’aumento del flusso sanguigno alla pelle e ai muscoli locali.

L’analisi ha incluso 10 studi controllati randomizzati, che hanno coinvolto 1.040 donne. Ogni studio è stato pubblicato tra il 2000 e il 2020 e condotto in modo diverso in Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna e Brasile. Le future mamme godevano tutte di buona salute, in media erano in fasi dalla 17esima alla 30esima settimane di gravidanza; avevano dolori lombari e/o pelvici.

L’agopuntura presa in considerazione nello studio è stata erogata da agopuntori qualificati, fisioterapisti o ostetriche. Tutti gli studi riportavano specifici punti per il trattamento, il tempo di ritenzione dell’ago e la dose. In sette casi sono stati utilizzati punti generalmente considerati controindicati in gravidanza, i “punti proibiti”. Diversi studi hanno suggerito che l’agopuntura ha alleviato significativamente il dolore durante la gravidanza.

Tuttavia, i ricercatori esprimono cautela sulle loro scoperte: il numero di studi inclusi era relativamente piccolo e la loro qualità variabile. Inoltre, il design, la metodologia, i risultati e le caratteristiche dei partecipanti differivano sostanzialmente. E in due studi, il tasso di abbandono ha superato il 20% nel gruppo di confronto.

“L’agopuntura ha migliorato significativamente il dolore, lo stato funzionale e la qualità della vita nelle donne con dolore lombare/pelvico durante la gravidanza. Inoltre, l’agopuntura non ha avuto gravi effetti avversi osservabili sui neonati”, scrivono i ricercatori. “Sono ancora necessari studi controllati randomizzati su larga scala e ben progettati per confermare ulteriormente questi risultati”, aggiungono. Fonte: Medical X Press.