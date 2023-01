Abbraccio antistress naturale: riduce l’ansia e rende più felici

L’abbraccio è un antistress naturale. Riduce l’ansia e ci rende più felici. Basta darne o riceverne uno per sentirsi meglio e tenere a bada le paure. Un gesto semplice, arcaico e materno, che tuttavia sembra avere un effetto estremamente positivo su di noi, anche nei momenti più difficili. Quando un amico o un familiare ha a che fare con qualcosa di doloroso o spiacevole nella sua vita, abbraccialo.

È questo il primo messaggio che arriva dal sito Healthline, che cita i risultati di uno studio dell’Università della California a Los Angeles, pubblicato nel 2012 sulla rivista Psychosomatic Medicine, secondo il quale dare supporto a un’altra persona attraverso il tocco o un abbraccio può ridurre lo stress o il disagio legato ad esempio a procedure mediche. I benefici sono sia per chi viene confortato che per chi offre conforto.

Abbracciarsi fa bene al cuore. Tenersi per mano e darsi un abbraccio riduce la pressione sanguigna e il battito cardiaco, secondo uno studio pubblicato nel 2010 sulla rivista Behavioral Medicine. E se gli abbracci possono renderci più felici, a causa del rilascio di una sostanza chimica denominata ossitocina associata alla felicità e alla riduzione dell’ormone dello stress noradrenalina, aiutano anche a scacciare le paure.

Secondo uno studio pubblicato su Psychological Science nel 2013 il tocco e quindi un abbraccio può ridurre l’ansia nelle persone con bassa autostima. Inoltre, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Holistic Nursing Practice e svolta su persone con fobromialgia, l’abbraccio può ridurre il dolore.

Quindi, di quanti abbracci al giorno abbiamo bisogno per una salute ottimale? La risposta è: il maggior numero possibile se vogliamo raccogliere molti effetti positivi.La terapista familiare Virginia Satir , citata da Heathline, una volta disse: “Abbiamo bisogno di quattro abbracci al giorno per sopravvivere. Abbiamo bisogno di 8 abbracci al giorno per il mantenimento. Abbiamo bisogno di 12 abbracci al giorno per crescere”. FONTE: ANSA. Foto di StockSnap da Pixabay.