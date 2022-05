Abbracciare il partner abbassa il livello di stress. E’ quanto emerge da una ricerca pubblicata su Plos One, portata avanti dalla ricercatrice Gesa Berretz della Ruhr University, a Bochum, in Germania, insieme ai suoi colleghi. Le donne a cui è stato chiesto di abbracciare il loro partner romantico prima di subire un’esperienza stressante hanno avuto una risposta allo stress biologico inferiore. Ad indicarlo sono stati i livelli dell’ormone dello stress cortisolo nella saliva, comparati a quelli delle donne che non hanno abbracciato il loro partner. Gli abbracci combinati con il tenersi per mano e gli abbracci combinati con una comunicazione affettuosa possono tutti ridurre i segni di stress nelle donne.

Berretz e i suoi colleghi hanno condotto un’analisi su 76 persone che avevano in corso relazioni sentimentali. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a un test di induzione dello stress. Prima del test, a metà delle coppie è stato chiesto di abbracciarsi mentre l’altra metà non lo ha fatto. Quelle che hanno abbracciato il proprio partner hanno avuto una risposta di cortisolo inferiore allo stress test. Tuttavia, per gli uomini, non è stata osservata alcuna associazione tra l’abbraccio e la risposta al cortisolo indotta dallo stress. Un semplice abbraccio con un partner potrebbe quindi essere di aiuto nelle situazioni sociali stressanti, come esami scolastici, colloqui di lavoro o presentazioni.

I benefici dell’abbraccio per la salute.

Secondo i ricercatori dell’Università di Amsterdam, la Hug Therapy, ovvero la terapia dell’abbraccio, aiuta a dominare ansie, depressione e stress, contribuendo inoltre a renderci mentalmente più forti e più felici. Le immagini dei koala australiani abbracciati per affrontare un momento di grande paura e difficoltà sono ben impresse negli occhi di tutti. Questo il potere terapeutico di un abbraccio, che andrebbe celebrato tutti i giorni. Tanto vale la pena provare. Foto di StockSnap da Pixabay.