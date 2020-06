Credi che tutto il cibo salutare sia monotono? Ripensaci. Queste 3 ricette a basso contenuto di colesterolo non hanno nulla a che fare con la monotona insalatina scondita. Inseriscile nella tua dieta settimanale per una sferzata di gusto e allegria e una boccata di salute.

Innanzitutto, sappi che il colesterolo non deve essere demonizzato a priori: il tuo corpo ne ha bisogno per funzionare. Il problema sorge quando il colesterolo si alza e si accumula nelle pareti delle arterie, mettendoti a rischio di malattie cardiache e ictus.

Carol Meerschaert, RDN, medico dietologo che lavora a Paoli, in Pennsylvania, ha dato alcuni consigli su InStyle per cercare di mangiare in modo sano non eccedendo con il colesterolo.

– Mangia cibi ricchi di fibre come avena, semi oleosi, noci, cereali integrali e legumi.

-Limita i prodotti animali ricchi di grassi saturi.

-Metti al centro della tua dieta i vegetali e le verdure, seguiti da cereali integrali, quindi proteine magre.

-Mangia meno, invece di privartene. “Puoi gustare un hamburger o una bistecca, ma opta per porzioni piccole e servi il piatto con molte verdure e frutta fresche”, afferma Meerschaert.

A questo punto, vediamo 3 ricette gustose e a basso contenuto di colesterolo.

Salmone con salsa di avocado

Gli Omega3, come quelli presenti nel salmone, aumentano i livelli di HDL (colesterolo buono). Questa ricetta a basso contenuto di colesterolo include anche la salsa di avocado, ricca di grassi ancora più buoni, per completare il piatto in modo gustoso.

Bowl di quinoa con patate dolci e fagioli neri

Ricchi di fibre e proteine ​​vegetali, i fagioli sono delle vere rockstar quando si tratta di ricette a basso contenuto di colesterolo. In questa bowl di quinoa, cereale salutare per il cuore, i fagioli neri aumentano il senso di sazietà e ti faranno sentire soddisfatto.

Insalata mediterranea di farro

Quando si tratta di ricette a basso contenuto di colesterolo, questa insalata di farro mediterranea è un’ottima scelta. Attenzione giusto alla quantità di feta che aggiungi. Oppure, scambiarla con il tofu.

