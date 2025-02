Ryanair ha rivelato significativi cambiamenti a partire da maggio 2025, riguardanti il check-in e le regole sul bagaglio a mano.

Ryanair, la compagnia aerea irlandese famosa per le sue tariffe low-cost, sta per introdurre una serie di cambiamenti significativi che modificheranno l’esperienza di viaggio dei passeggeri a partire da maggio 2025. Queste novità riguarderanno principalmente il check-in e le regole sul bagaglio a mano. Con l’arrivo dell’estate 2025, è fondamentale che i viaggiatori siano pronti a adattarsi a queste nuove modalità di viaggio.

Una delle principali novità sarà l’eliminazione del check-in in aeroporto. A partire da maggio, i passeggeri non potranno più effettuare il check-in in aeroporto, salvo eccezioni giustificate e solo a fronte di un costo aggiuntivo. La compagnia aerea promuoverà l’uso esclusivo delle carte d’imbarco digitali, che dovranno essere ottenute tramite l’app Ryanair. Questa scelta segna un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi di imbarco, eliminando gradualmente le carte d’imbarco cartacee.

Fino ad oggi, i passeggeri dimentichi del check-in online affrontavano una penale di circa 23 euro. Con le nuove regole, questa opzione non sarà più disponibile, costringendo i viaggiatori a organizzarsi con largo anticipo. Se un passeggero si presenterà in aeroporto senza carta d’imbarco, il costo per ottenerne una in loco salirà a ben 60 euro. Ryanair intende incentivare l’uso delle piattaforme digitali per un processo di viaggio più fluido.

Regole più severe per il bagaglio a mano

Le modifiche non si limitano al check-in; anche le norme sul bagaglio a mano subiranno cambiamenti significativi. I passeggeri potranno portare a bordo una piccola borsa personale, ma le dimensioni massime consentite saranno di 40 cm x 20 cm x 25 cm, da sistemare sotto il sedile di fronte. Se il bagaglio a mano supera queste dimensioni, il passeggero rischia di dover pagare una multa al gate, che potrà arrivare fino a 70 euro.

Per chi desidera portare un secondo bagaglio a mano più grande (dimensioni massime: 55 cm x 40 cm x 20 cm), sarà necessario acquistare l’opzione di Priority Boarding. Questa opzione consente di imbarcare una seconda valigia in cabina, evitando costi aggiuntivi. Se si desiderano bagagli più voluminosi, sarà indispensabile optare per il bagaglio da stiva, che comporterà costi aggiuntivi ma garantirà un’esperienza di viaggio più tranquilla.

Ryanair ha sempre puntato sull’efficienza e sulla puntualità dei propri voli, e per questo motivo ha deciso di enfatizzare l’importanza di arrivare in aeroporto con largo anticipo. La compagnia consiglia a tutti i passeggeri di presentarsi ai controlli di sicurezza e al gate di imbarco almeno 40 minuti prima della partenza prevista. Questo consiglio è particolarmente importante in periodi di alta affluenza, come l’estate, quando i flussi di passeggeri possono aumentare significativamente.

Il rispetto di questi tempi è cruciale per evitare penali di circa 115 euro, applicate a chi effettua il check-in in ritardo o perde il volo con oltre un’ora di ritardo. In un contesto di viaggiatori in costante aumento, rispettare queste tempistiche diventa essenziale per garantire un viaggio sereno e senza intoppi.

Prepararsi per l’estate 2025

Con l’estate 2025 alle porte, i passeggeri di Ryanair devono prepararsi a questi cambiamenti e pianificare di conseguenza. È consigliabile scaricare l’app Ryanair e familiarizzarsi con le nuove regole di imbarco e bagaglio. Essere informati e preparati può fare la differenza tra un viaggio piacevole e uno stressante, soprattutto in un periodo in cui le compagnie aeree vedranno un aumento significativo del numero di passeggeri.