Lidl lancia l’inverno più stiloso di sempre e bastano 6 euro: una collezione che sta facendo impazzire TikTok e Instagram

Il nuovo volantino LIDL di novembre: maglie termiche, jeggings e pile a prezzi minimi e anche un concorso fino a 10.000 euro

Nel periodo che anticipa le spese natalizie, LIDL rilancia con offerte mirate sull’abbigliamento invernale, puntando su prezzi accessibili e capi pratici per il freddo. A partire da giovedì 13 novembre 2025, la catena tedesca introduce in negozio una selezione di vestiti caldi e versatili: si parte da 5,99 euro per le maglie termiche uomo e donna. Ma il volantino settimanale, valido dal 10 al 16 novembre, non propone solo abbigliamento: è incluso anche un concorso che mette in palio buoni spesa settimanali e un premio finale da 10.000 euro, richiedendo solo una spesa minima di 5 euro sui prodotti Deluxe. Un incentivo in più per chi cerca di unire risparmio, funzionalità e premi durante gli acquisti pre-festivi.

Maglie, felpe e giacche: ecco i prezzi dell’inverno LIDL

Dal 13 novembre, in tutti i punti vendita LIDL, sarà possibile acquistare capi termici e felpati a prezzi inferiori ai 13 euro. Tra i prodotti segnalati, le maglie termiche Esmara da donna e uomo a 5,99 euro (disponibili nelle taglie S-L per lei, S-XL per lui) aprono la linea invernale. I jeggings da donna in nero o marrone saranno in vendita a 6,99 euro, mentre per l’uomo spiccano i jeans termici in cotone con interno felpato, proposti in blu e nero a 12,99 euro.

Sempre per il guardaroba maschile, la felpa in cotone sarà disponibile a 11,99 euro, affiancata dalla giacca in pile (con interno felpato, 12,99 euro) e il gilet in pile da 9,99 euro, pensati per chi desidera uno strato caldo e comodo. Per le clienti, la proposta si amplia con il vestito in maglia a 12,99 euro, in beige o nero, mentre i pullover saranno venduti a 9,99 euro in tonalità beige, nero o carta da zucchero. Per chi cerca un capo più pesante, LIDL propone un giaccone femminile a 24,99 euro in diverse varianti cromatiche: beige, nero e marrone.

Non manca l’offerta dedicata alla vita domestica. Le tute in pile da uomo e donna verranno vendute a 12,99 euro, completando una gamma di vestiti adatti a tutte le esigenze quotidiane, dalle uscite invernali alle giornate casalinghe.

Concorso LIDL Plus: come funziona e cosa si può vincere

Accanto agli sconti, LIDL spinge anche il suo programma fedeltà. Scaricando l’App LIDL Plus, i clienti potranno partecipare a un concorso attivo in tutto il mese. Per aderire, basterà selezionare l’opzione “Accetto e partecipo” all’interno dell’app e acquistare almeno 5 euro di prodotti Deluxe, oppure multipli di tale cifra. Al momento del pagamento, sarà sufficiente scannerizzare la carta LIDL Plus alla cassa e completare l’acquisto.

I premi sono settimanali e a estrazione: in palio ci sono buoni spesa da 200, 500 e 1.000 euro, fino al premio finale da 10.000 euro, che sarà assegnato dopo la fine della promozione. Si tratta di una delle campagne più rilevanti lanciate da LIDL in vista del periodo natalizio.

Il volantino di novembre rappresenta, di fatto, una doppia occasione: rinnovare il guardaroba con capi funzionali e a basso costo, e tentare la fortuna con un concorso che premia la fidelizzazione. In un contesto economico incerto, dove ogni euro conta, iniziative come queste offrono un’alternativa concreta al caro prezzi dell’inverno.