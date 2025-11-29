L’abito-felpa è la nuova moda dell’inverno: da Lidl lo trovi a due spiccioli

La catena di ipermercati ha anticipato il Natale con una sorpresa per le clienti donne, un capo super fashion e funzionale

Lidl sa bene come coccolare i propri clienti e questa volta ha voluto fare un regalo che sarà sicuramente gradito da tutte le donne, un abito-felpa che costa davvero pochissimo. Parliamo della nuova tendenza dell’inverno, un capo che aiuta a mantenersi calde quando le giornate sono fredde, senza rinunciare a essere eleganti e fashion.

Chi ha detto che per stare al caldo bisogna per forza vestirsi con pullover enormi? Grazie all’abito in offerta da Lidl si seguirà la nuova tendenza senza “congelarsi”. Il capo d’abbigliamento che tutte dovrebbero avere nell’armadio e che – tra l’altro – è anche un’ottima idea regalo per il Natale.

L’abito-felpa in offerta da Lidl non costa nulla ed è super fashion

Lidl ha inserito nel suo volantino una vera sorpresa, un modello di abito-felpa a soli 7.99 euro. Un modello che preannuncia di essere la tendenza di quest’inverno, visto che è caldissimo, ma ha una linea delicata ed elegante.

L’abito-felpa Esmara è disponibile in due colorazioni: nero e beige, due tinte neutre che stanno bene praticamente su tutto. Le taglie vanno dalla S alla L, dunque ci sono per ogni tipo di fisico. Il modello, come si vede dalla foto, è molto trendy, le maniche sono leggermente buffate, ma non troppo e la parte della gonna scende comoda e si apre leggermente.

Il vestito è corto, ma non troppo, cosa che rende questo modello perfetto per ogni esigenza, può essere usato per andare a lavoro, ma anche per una serata con amiche, di giorno o di sera, a seconda degli abbinamenti, può essere più o meno elegante. Immaginiamolo – ad esempio – con un paio di collant a fantasia, uno stivalone alto fino a sopra al ginocchio e un cappotto, in questo modo è il look giusto per un aperitivo.

Altrimenti diventa più semplice con un paio di sneakers e cappotto corto, perfetto per una passeggiata di giorno. Ma questo abito – felpa Esmara in offerta da Lidl a 7.99 euro, può essere indossato con un paio di anfibi, di stivali modello Hugg e chi ne ha più ne metta. E’ talmente neutro, sia nella tinta che nella linea, che si abbina perfettamente a ogni cosa si desidera indossare, dalle scarpe alle giacche, bisognerà solo divertirsi a creare il look che si preferisce. La disponibilità nei punti vendita Lidl è fino a esaurimento scorte, motivo per cui non si deve perdere tempo.