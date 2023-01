Allattamento al seno sicuro, 5 consigli dei pediatri

Dopo la morte del neonato al Pertini, deceduto nel letto della mamma che lo stava allattando, secondo quanto spiega il Tavolo tecnico allattamento al seno della Società Italiana di Pediatria, Sip, tale evento potrebbe rientrare nell’ambito del “SuddenUnexpected Postnatal Collapse” (collasso neonatale improvviso e inaspettato). “Con questa definizione – specifica Guglielmo Salvatori, responsabile del Tavolo – si esprime un raro e improvviso evento, a volte un decesso, in una gran parte dei casi senza spiegazione, che può verificarsi nei primi 7 giorni di vita”.

La Sip, nell’esprimere cordoglio offre dei suggerimenti utili.

1. Contatto pelle a pelle nelle prime 2 ore. “Se il bimbo è nato a termine e senza complicazioni – aggiunge Salvatori – si può stabilire fin da subito un contatto pelle a pelle. Bocca e naso devono essere sempre visibili dalla mamma per evitare che la respirazione non sia ostruita dalle mammelle.Il bimbo va osservato: è importante che lo faccia la mamma o un caregiver (spesso il papà), e il personale sanitario”.

2. Focalizzarsi per vivere il momento. “È stato calcolato -rileva Salvatori – che le mamme inviano circa 30 messaggi nelle due ore successive al parto: è un aspetto di condivisione sociale bello, ma è importante anche vivere a pieno il momento”. Non esiste una posizione ideale per allattare, ma essere vigili sul fatto che il piccolo respiri bene e abbia un buon colorito.

3. Favorire il rooming-in. Tenere il neonato nella stessa stanza della mamma permette di rafforzare il legame e incentivare l’allattamento al seno. È più sicuro che il bimbo dorma nella culletta, evitando materassi o cuscini molto morbidi. Va raccomandato che dorma a pancia sopra.

4. Non aver timore di chiedere che il neonato venga portato nella nursery se si ha bisogno di riposare. “Non è qualcosa di cui vergognarsi – sottolinea la presidente Sip Annamaria Staiano -: la stanchezza dopo il parto può colpire tutte le donne, in misura diversa”.

5. Non aver paura di ciò che può accadere mentre si allatta. “L’allattamento al seno, quando possibile-aggiunge Staiano – è un toccasana per la salute del bambino e della mamma. È sicuro e non bisogna avere alcuna paura”.