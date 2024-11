Paolo del Debbio ha perso 27 chili: come funziona la dieta che lo ha fatto dimagrire

Paolo Del Debbio è dimagrito di 27 kg, ma ecco come ha fatto a perdere peso. Ha seguito una dieta specifica che è diventata virale.

Il giornalista è sicuramente uno dei più amati del panorama televisivo italiano, che ha saputo conquistarsi subito una buona fetta di pubblico. Oltre alla sua attività nel piccolo schermo, è anche docente a contratto di etica ed economia presso l’Università IULM di Milano. Il conduttore ha infatti iniziato la sua carriera nel 1988, anno in cui ha svolto il ruolo di coordinatore del centro studi della società Fininvest Comunicazione, diventando poi a tutti gli effetti assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri.

In questi ultimi anni si è parlato molto del suo aspetto fisico e del dimagrimento che ha improvvisamente avuto. Il giornalista ha infatti perso ben 27 kg.

Qual è stata la dieta di Paolo Del Debbio

Il suo primo esordio in tv è avvenuto nel 2004, anno in cui ha condotto il programma Secondo Voi, contenitore televisivo di approfondimento giornalistico che andava in onda su Mediaset. Da quel momento la sua carriera ha letteralmente preso il via, e lui è diventato uno dei volti più amati della tv. Negli ultimi anni in molti hanno notato un repentino dimagrimento, che lo ha portato appunto a perdere ben 27 kg grazie a una dieta particolare che ha lui stesso svelato. Nel corso di qualche intervista, il giornalista ha infatti confessato di aver diminuito semplicemente le porzioni di cibo e di aver aumentato anche le ore di attività fisica.

“Prima facevo due cose che amavo“, ha esordito lui, “stavo fermo in poltrona a leggere e mangiavo e bevevo con gusto. Ora mi muovo molto e mangio poco“. Prima di iniziare questo percorso alimentare, Del Debbio si era infatti sentito più volte appesantito, ma anche affaticato e con il cervello appannato. “Non è che ho trovato una dieta miracolosa“, ha continuato, “Ne ho fatto una di buon senso“. Il conduttore ha quindi svelato di mangiare spesso verdure, carne e pesce, e di aver all’improvviso deciso di cambiare il suo regime alimentare. “Con la dieta non esiste il miracolo. Esiste solo un clic nel cervello e l’umana volontà“, ha concluso il giornalista.

Grazie a questo nuovo stile di vita, Paolo Del Debbio è quindi riuscito a dimagrire molto, e si sta oggi concentrando sui suoi tanti progetti lavorativi. Oltre alla sua attività di giornalista, è infatti anche editorialista e commentatore per La verità, il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro. Il conduttore si occupa anche di docenza da ormai tanti anni.