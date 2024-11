Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: arriva l’annuncio inaspettato ed improvviso, brutte notizie per i fan

E’ una delle coppie più longeve e più amate dello showbusiness: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ancora una volta stupiscono i fan

Insieme incantano il pubblico televisivo per discrezione ed eleganza, ma questo non li tiene lontani dai rumors che come succede per tutte le persone famose caratterizzano la loro esistenza pubblica. Silvia Toffanin, rispetto al suo compagno, l’ Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi meno propenso a stare sotto le luci dei riflettori, entra tutte le settimane nelle case degli italiani grazie a Verissimo ed è proprio lei che durante un’intervista ha dato un annuncio inaspettato che ha rattristato i fan.

Toffanin è nata nata nel 1979 a Marostica, ma cresciuta a Cartigliano. Dopo un’iniziale carriera come modella e la partecipazione a Miss Italia, debutta in TV come “letterina” di Passaparola nel 2000: è qui che ha incontrato il figlio di Silvio Berlusconi con il quale inizia una lunga storia d’amore ha portato alla nascita dei loro due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Il volto noto di Canale 5 ha debuttato da poco in prima serata con il suo nuovo programma “This Is Me”, uno show, articolato in tre puntate che racconta i sogni e i percorsi di talenti emersi nel talent show più longevo della TV italiana, Amici.

Silvia Toffanin si sfoga in un’intervista e toglie ogni speranza ai fan

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono in una lussuosa villa a Portofino. Se lei una volta a settimana raggiunge Milano per le registrazioni di Verissimo, Pier Silvio ritorna a casa nel weekend dopo una settimana di lavoro. La loro residenza, Villa San Sebastiano, recentemente ristrutturata, è un’elegante proprietà da 1.300 metri quadrati, con caratteristiche di pregio come piscina, uliveti e vista sul Golfo del Tigullio.

In una recente intervista rilasciata a Fq Magazine nel 2021 la giornalista ha parlato dell’argomento più gettonato che ruota intorno a lei e al suo compagno. La coppia che sta insieme da tanti anni non è ancora convolata a nozze. E’ un dettaglio che ogni tanto vien messo in risalto, soprattutto da chi desidera vedere l’amata conduttrice con l’abito bianco.

Silvia ha annunciato che per adesso il matrimonio non è la loro priorità: “È un amore lungo oltre vent’anni. Ma il matrimonio…lo lasciamo al gossip. Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così” ha confermato la Toffanin che 4 anni fa ha vissuto il periodo più doloroso della sua vita: la perdita della sua cara mamma. “È un dolore straziante, ancora non me ne capacito che non ci sia. Quando penso che non la incontrerò mai più mi sembra impossibile. È stato molto difficile per me.”