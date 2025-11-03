L’oroscopo d’autunno non perdona: questi 3 segni saranno i più sfortunati dello zodiaco

Le previsioni astrologiche di questo autunno, dunque, si presentano come uno specchio delle emozioni e delle dinamiche umane.

Con l’arrivo dell’autunno, l’oroscopo torna a far parlare di sé, rivelando quali sono i segni zodiacali che dovranno affrontare un periodo più complicato sotto il profilo della fortuna.

In un Paese dove l’astrologia continua a essere un fenomeno di massa, milioni di italiani si affidano quotidianamente alle previsioni degli esperti come Paolo Fox o utilizzano app innovative come CoStar, che integrano tecnologia e interpretazioni astrologiche personalizzate.

L’astrologia, infatti, non è solo una questione di pianeti e segni, ma un vero e proprio linguaggio culturale capace di unire persone di ogni età e provenienza, tra stereotipi, difetti e qualità che ognuno riconosce in sé o negli altri.

I segni zodiacali meno fortunati dell’autunno 2025

Tra le tendenze astrologiche più recenti, l’autunno 2025 riserva un avvertimento particolare a tre segni considerati particolarmente sfortunati in questa fase dell’anno. Secondo le interpretazioni più diffuse, i Pesci, la Vergine e il Cancro sono destinati a vivere un periodo di sfide e difficoltà.

Il Pesci, noto per la sua sensibilità e la tendenza a fidarsi troppo degli altri, rischia di incappare in delusioni e tradimenti che potrebbero minare il suo equilibrio emotivo. La sua natura empatica, se da un lato lo rende un amico prezioso, dall’altro lo espone a situazioni complicate, soprattutto in ambito personale e professionale.

La Vergine, invece, si trova spesso vittima della sua stessa mania di perfezione. L’eccessiva attenzione al dettaglio e il bisogno di controllo possono portarla a uno stato di stress continuo, che si traduce in un accumulo di tensioni e, conseguentemente, in una serie di eventi sfortunati. In questo periodo, l’invito degli astrologi è di imparare a lasciar andare la rigidità e ad accettare qualche imperfezione.

Per il Cancro, segno d’acqua emotivo e riflessivo, l’autunno potrebbe essere caratterizzato da stati d’animo malinconici e riflessioni profonde. Il rischio è quello di lasciarsi bloccare da paure e rimpianti, invece di cogliere le opportunità di crescita e cambiamento. La chiave per superare questo momento sta nel ritrovare fiducia e nel guardare avanti con spirito più positivo.

I segni più favoriti e la dinamica della fortuna

Contrapposti ai “sfigati” del momento, ci sono segni come il Leone, il Sagittario e il Toro che appaiono in una posizione di vantaggio. Il Leone, con il suo carisma naturale, riesce a catalizzare l’attenzione e ad attrarre occasioni favorevoli, mentre il Sagittario, con la sua voglia di avventura e libertà, affronta con ottimismo anche le situazioni più difficili. Il Toro, infine, grazie alla sua tenacia e al desiderio di stabilità, costruisce basi solide per il benessere materiale e personale.

Questi segni possono contare su una certa “marcia in più” che consente loro di trasformare le sfide in opportunità, mentre per Pesci, Vergine e Cancro l’invito è quello di non perdere la speranza perché, come sottolineano gli esperti, la fortuna dello zodiaco è ciclica e anche i periodi più grigi possono lasciare spazio a nuove occasioni di riscatto.