Glicemia alta: come riconoscere i segnali del corpo e prevenire rischi per la salute

Il nostro corpo è una macchina complessa che comunica costantemente con noi, anche se spesso ignoriamo i segnali che ci invia. La glicemia alta, una condizione in cui i livelli di glucosio nel sangue superano i valori normali, rappresenta un serio fattore di rischio per la salute e può indicare la presenza di malattie come il diabete. Riconoscere i sintomi è fondamentale per intervenire tempestivamente e prevenire complicazioni a lungo termine.

Sintomi da non sottovalutare

Quando i livelli di glicemia si alzano, il corpo può manifestare una serie di sintomi che non devono essere trascurati. Tra i più comuni vi sono:

Polidipsia: un impulso costante a bere, spesso insaziabile. Questo segnale si verifica perché l’organismo cerca di compensare la disidratazione causata dalla perdita di liquidi attraverso l’urina.

Poliuria: un aumento della necessità di urinare, specialmente durante la notte. Questo sintomo è spesso correlato all’incapacità dei reni di riassorbire la quantità eccessiva di glucosio nel sangue, che porta a un aumento della produzione di urina.

Secchezza della pelle e della bocca: la disidratazione può manifestarsi attraverso la secchezza cutanea e della mucosa orale, portando a una sensazione di disagio e sete incessante.

Stanchezza e difficoltà di concentrazione: livelli elevati di zucchero nel sangue possono ostacolare l’efficienza energetica del corpo, causando affaticamento e una riduzione delle capacità cognitive.

Perdita di peso ingiustificata: in alcuni casi, il corpo inizia a bruciare i grassi e i muscoli per ottenere energia, portando a una perdita di peso inspiegabile.

Mal di testa e dolori addominali: questi sintomi possono derivare da disidratazione e squilibri elettrolitici.

Alterazioni dell’umore e disfunzioni sessuali: l’iperglicemia può influenzare anche il benessere psicologico e la funzione sessuale, creando un circolo vizioso di stress e disfunzioni.

Cause della glicemia alta

La causa principale della glicemia elevata è spesso il diabete, una malattia metabolica cronica che può manifestarsi in due forme principali: il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2.

Nel diabete di tipo 1, il sistema immunitario attacca erroneamente le cellule beta del pancreas, responsabili della produzione di insulina. Questo porta a una carenza di insulina, necessaria per regolare i livelli di glucosio nel sangue. È più comune nei giovani, ma può svilupparsi a qualsiasi età.

Al contrario, il diabete di tipo 2, noto anche come diabete dell’adulto, si sviluppa principalmente a causa di fattori di rischio come l’obesità, la sedentarietà e una dieta poco equilibrata. Qui, il pancreas produce insulina, ma le cellule del corpo diventano resistenti all’ormone, rendendo difficile l’assorbimento del glucosio.

Per diagnosticare l’iperglicemia, è fondamentale effettuare un esame del sangue a digiuno. I valori normali di glicemia a digiuno si attestano tra 70 e 100 mg/dl. Se i risultati mostrano un valore compreso tra 110 e 125 mg/dl, è consigliabile eseguire un test dell’emoglobina glicata (HbA1c), che fornisce un’indicazione dei livelli medi di glicemia negli ultimi due o tre mesi. Ulteriori test, come il carico orale di glucosio, possono essere prescritti, soprattutto in presenza di una storia familiare di diabete.

Se riscontri uno o più di questi sintomi, è fondamentale contattare il tuo medico per una valutazione approfondita. Nel frattempo, ci sono alcune strategie che puoi adottare per gestire la glicemia:

Alimentazione sana: Optare per una dieta equilibrata ricca di fibre, verdura, frutta e cereali integrali può aiutare a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Attività fisica regolare: L’esercizio fisico aiuta a migliorare la sensibilità all’insulina e a ridurre i livelli di glucosio nel sangue.

Idratazione: Bere molta acqua è essenziale per mantenere il corpo idratato e supportare il funzionamento dei reni.

Monitoraggio dei livelli di zucchero: Tenere traccia dei livelli di glicemia può aiutarti a capire come alimentazione e attività fisica influiscano sui tuoi valori.

Rimanere informati e consapevoli dei segnali che il corpo invia è cruciale per la salute generale e il benessere. Non sottovalutare i sintomi e prendi in mano la tua salute!