Uomini e Donne, Alessio svela solo ora la verità: “Ecco perché è finita con Claudia”

Alessio Pili Stella, tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ha svelato perché è finita con Claudia Lenti: le sue dichiarazioni.

Uomini e Donne è tra i format vincenti del primo pomeriggio di Canale 5. In particolare la versione over riscuote sempre una certa attenzione da parte del pubblico e diversi sono gli anta che sono riusciti a conquistarsi una certa popolarità, ottenendo anche una visibilità non indifferente sui social. Gli incontri degli over piacciono al pubblico, che non nasconde il suo entusiasmo quando nasce un nuovo amore. Tra i volti che hanno suscitato curiosità c’è anche Alessio Pili Stella.

Il cavaliere è tornato alla corte di Maria de Filippi solo da qualche settimana ed è giù stato protagonista di diverse polemiche. Il procuratore sportivo lo scorso anno ha avuto una storia importante con Claudia Lenti, ex dama del trono over e attualmente non presente al daytime. I due si sono frequentati per un periodo e tutto sembrava andare a gonfie vele, poi è successo qualcosa che ha provocato la rottura improvvisa. Alessio ha scelto di darsi un’altra possibilità ed ha chiesto di tornare nel parterre maschile. Attualmente sta uscendo con Prasanna.

In una recente intervista rilasciata al magazine Uomini e Donne Alessio ha spiegato i motivi della rottura con l’ex dama: “Non è successo nulla di eclatante, nessun tradimento o simili” , ha esordito il cavaliere. Le parole di Alessio sono apparse formali e di circostanza, finalizzate a non rivelare i veri motivi che lo hanno portato a porre la parola fine alla relazione con la Lenti. Alessio ha poi parlato di alcune incompatibilità.

Alessio: “Claudia? Non sono riuscito a gestire…”

Il cavaliere, che oggi sembra essersi lasciato alle spalle la storia con Claudia, ha poi aggiunto che la fine della storia è imputabile soprattutto alla distanza e alle diversità caratteriali di entrambi: “Semplicemente non sono riuscito a gestire alcuni aspetti del carattere di Claudia e la distanza. Io e Claudia siamo due persone toste, testarde e orgogliose, e su alcune cose ci siamo compresi poco, arrivando molto spesso a scontrarci, soprattutto nell’ultimo pe-riodo, fino a rompere la nostra relazione.”

Ha poi concluso: “Di fatto, nonostante fossimo innamorati, la situazione ci è sfuggita di mano. Posso parlare dal mio punto di vista, assumendomi quelle che sono le mie responsabilità.” Alessio ha anche rivelato di essere stato sincero con Claudia quando le ha chiesto di lasciare il programma insieme. Ma in seguito si è trovato a fronteggiare una quotidianità che non gli apparteneva.

Il cavaliere imputa il fallimento della relazione solo a due modi diversi di vivere il rapporto: “Non c’è giusto, non c’è sbagliato, c’è solo una diversità di caratteri e di vita vissuta e non ha neanche senso, oggi, andare ad analizzare ogni singola goccia che, diciamo, ha riempito il vaso. Semplicemente è andata cosi.”