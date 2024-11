Il Paradiso delle Signore, fan tristi: chi sta per andare via

Un addio sconvolgerà protagonisti e telespettatori de Il Paradiso delle Signore, uno dei personaggi è pronto ad andare via.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore assisteremo a un saluto inaspettato, uno dei protagonisti ha deciso di andare via e la notizia sconvolgerà non solo gli altri personaggi, ma anche i telespettatori affezionati alla fiction di Rai1.

Nelle prossime puntate, dunque, non mancheranno i colpi di scena, i risvolti inaspettati e tutta una serie di problemi che attanaglieranno i protagonisti de Il Paradiso delle Signore.

Chi andrà via a Il Paradiso delle Signore? Cosa accadrà

Ad essere pronto ad andare via da Il Paradiso delle Signore è Matteo Portelli, che sappiamo aver già dato le sue dimissioni al grande magazzino. Dopo aver confessato il suo coinvolgimento nella truffa ai danni del fratello, prenderà una drastica decisione. Sembra davvero intenzionato a tagliare i ponti con Milano e a iniziare un nuovo percorso per la sua vita, vuole voltare pagina e così il ragioniere deciderà di andarsene.

E’ pronto a salutare la madre Silvana e anche tutte le altre persone che gli sono care, ma proprio quando sarà pronto ad andare via e chi gli è vicino ha accettato la sua partenza, accadrà qualcosa di inaspettato che gli impedirà di partire. Qualcosa che cambierà drasticamente i suoi piani e che potrebbe dunque costringerlo a restare, con tutti i risvolti che questo comporta.

Intanto le veneri de Il Paradiso delle Signore sono sempre più unite e decideranno di organizzare una serata speciale per sole donne. Non si sa ancora cosa abbiano deciso di organizzare, ma pare che Mirella Vanni potrà portare con se il piccolo Michelino. In quest’occasione si parlerà anche del rapporto tra Clara e Jerome e le ragazze daranno un consiglio alla giovane ciclista sull’invito ricevuto dall’allenatore, che le ha proposto di trascorrere le vacanze di Natale insieme in Francia.

Alfredo saprà presto come è cambiata la vita di Clara e la cosa chiaramente lo rattristerà molto e inizierà a ricordare i momenti passati vissuti con lei. Intanto Enrico e Marta saranno sempre più vicini, il fatto che il magazziniere abbia deciso di rivelarle alcuni aspetti del suo passato e sulla tragica morte della moglie, li avvicinerà ulteriormente. Pare che Brancaccio deciderà di dire tutto alla figlia di Guarnieri, anche il motivo per cui vive sotto protezione.

Umberto Guarnieri grazie all’intervento salvifico di Tancredi di Sant’Erasmo, riuscirà a diventare socio di maggioranza della Galleria Milano Moda e questo aprirà nuovi risvolti inaspettati.