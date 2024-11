L’outfit autunnale di Caterina Balivo perfetto per le uscite con le amiche: fantastica

Caterina Balivo, l’outfit autunnale è perfetto per uscire con le amiche: il look fa impazzire i followers. Ecco com’è apparsa.

Conduttrice di successo, ma anche influencer affermata Caterina Balivo ha moltissimi fans sui social. Molto attiva anche online, la Balivo non manca di condividere momenti del suo lavoro, ma anche del privato. Spesso appare nella sua casa e assume i panni di moglie e mamma attenta e disponibile, altre volte si diletta in cucina, anche se i post che suscitano maggiori attenzioni sono quelli dei suoi outfit. La conduttrice è infatti una vera icona di trend, un’appassionata di moda e non manca di dare consigli.

In un recente scatto si è mostrata con un look autunnale perfetto per la stagione. Domenica di festa, con un timido sole che splende, Caterina ha trascorso la giornata con alcune delle su amiche e non poteva evitare di mostrare quale outfit ha scelto per uscire. Un look perfetto per l’autunno, che rispetta i trend del momento e che la fa apparire glamour e elegante allo stesso tempo.

Del resto Caterina non ama i look eccessivamente stravaganti, preferisce colori sobri a volte anche classici e opta sempre per abbinamenti originali. Il look per la domenica è davvero fantastico e ha ottenuto l’approvazione dei fans, che non hanno potuto evitare di commentare. Ecco come si è vestita Caterina Balivo per uscire con le amiche: la mise non è insolita per la conduttrice, ed è sicuramente originale e adatta all’autunno, visto che è coordinata con i colori naturali del periodo.

Caterina Balivo: look sporty chic per l’autunno 2024

L’outfit scelto da Caterina Balivo è perfetto per l’autunno 2024. Rispecchia le tendenze del momento ed è curato nei minimi dettagli. La conduttrice ha indossato dei pantaloni marroni a ovetto, una camicia taglio uomo color celeste abbinata ad un cardigan cammello. Il tutto perfezionato da un cappello a scoppola e da dei bellissimi occhiali da sole.

I capelli sciolti e perfettamente lisci e un make up acqua e sapone hanno reso il look ancora più attuale e contemporaneo. Immediati i commenti: “Meravigliosa come sempre Caterina”, ha postato un utente. E ancora: “Adoro il vostro outfit”. Insomma la Balivo si conferma un’icona di moda, e in molti imitano i suoi look.

Da parte sua la conduttrice appare sempre molto semplice, opta per outfit eleganti e sobri anche se non rinuncia ai trend di moda che segue con estrema attenzione. Anche quando è in tv è composta, e mai sopra le righe: del resto i look eccentrici non rispecchiano la sua personalità pacata e composta.