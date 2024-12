Sorpresa negli studi Mediaset, Pier Silvio Berlusconi per la prima volta in video con Silvia Toffanin: “Sono bellissimi”

Negli studi della note rete televisiva è accaduto l’impensabile, la conduttrice di Verissimo è comparsa al fianco del compagno in video.

E’ una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere e invece è davvero accaduta, una sorpresa per tutta la gente che lavora a Mediaset, per il pubblico e per chiunque segua questa coppia da anni. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono comparsi per la prima volta assieme in video in un programma tv.

E’ noto come entrambi siano davvero molto riservati per ciò che attiene la loro vita privata, in tutti questi anni non sono quasi mai comparsi sulle copertine dei giornali, conducono una vita lontano dai riflettori ed era impensabile immaginare di vederli assieme in uno show televisivo Mediaset. Ma a quanto pare i tempi sono cambiati e le sorprese non mancano mai.

Dove compariranno Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin assieme in video

Presto vedremo Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin insieme in video, una sorpresa inaspettata per tutti che a quanto pare l’ad Mediaset ha fatto in primis alla sua compagna. Secondo le anticipazioni di This is Me, spin off di Amici condotto dalla compagna di Berlusconi, pare che arriverà improvvisamente in studio proprio lui.

Accadrà nella puntata che andrà in onda il prossimo 4 dicembre in prima serata su Canale Cinque. Nel corso della terza puntata di This is Me arriverà inaspettatamente in studio Pier Silvio Berlusconi, cosa che lascerà senza parole Silvia Toffanin, che probabilmente sa bene come il suo compagno non ama apparire in video nei programmi della sua rete televisiva.

Ma a quanto pare l’ad Mediaset ha fatto un’eccezione e ha deciso di fare una sorpresa a tutti, la compagna si commuoverà e lui spiegherà di essere lì per fare un omaggio ai tanti talenti che negli anni sono nati nella scuola di Amici. Un gesto molto importante che sarà apprezzato da tutti, non si sa precisamente cosa si diranno Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, sappiamo solo che li vedremo assieme in video e sarà qualcosa di molto insolito.

La prossima puntata di This is Me, dunque, non va assolutamente persa, proprio perché accadrà qualcosa che non è mai successo e poiché la coppia è riservatissima, sono tutti molto curiosi di vederli assieme e vicini in televisione. Del resto stanno assieme da più di 12 anni, hanno due figli e vivono lontano dai riflettori.