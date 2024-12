“Quasi alle mani”, è accaduto di tutto durante la notte: alta tensione al Grande Fratello

Scintille al Grande Fratello, sarebbe potuta scoppiare una rissa in piena regola, i telespettatori chiedono immediati provvedimenti.

Anche in quest’edizione del Grande Fratello non mancano momenti di violenza e forti tensioni, nel corso della notte due concorrenti sarebbero potute arrivare alle mani, cosa che ha subito fatto chiedere ai telespettatori un provvedimento severo nei confronti di una delle persone coinvolte.

Gli animi sono sempre più tesi, soprattutto dopo le puntate serali ed è proprio quello che è accaduto dopo l’ultimo appuntamento di martedì, quando la tensione era davvero alle stelle e in tanti si sono accaniti contro una concorrente in particolare.

Grande Fratello, cosa è successo dopo la puntata in diretta

Al termine della puntata serale di martedì diversi inquilini si sono scagliati contro Helena, la modella brasiliana con il suo comportamento sta attirando diverse antipatie. Tra tutti è stata proprio Ilaria Galassi a perdere la pazienza contro di lei.

A un certo punto, mentre stava parlando con Pamela, ha detto: “Se stasera Helena dice qualcosa, la meno“. Quando Pamela le ha fatto notare che con quelle parole avrebbe rischiato una penale, la concorrente ha risposto che non le importava, perché tanto vuole uscire dalla casa.

La Galassi non ha gradito alcuni paragoni fatti da Helena e così ha letteralmente perso la pazienza. Sulla vicenda è intervenuta Jessica, che ha detto a Federica di allontanare Helena per evitare che potesse esserci uno scontro con Ilaria. Ma quest’ultima non è stata l’unica a innervosirsi con la modella brasiliana.

Anche Shaila Gatta è stata intercettata mentre parlando da sola ha praticamente detto che aspetta Helena al varco, qualora dovesse farle o dirle altro. L’ex velina e la modella nonostante abbiano avuto l’ennesimo chiarimento, proprio non riescono ad andare d’accordo, Shaila non sopporterebbe il comportamento da vittima della modella brasiliana, per la quale nella casa sarebbero tutti dei carnefici.

Ad ogni modo le parole di Ilaria Galassi non sono passate inosservate ai concorrenti, che si sono subito scatenati in rete, chiedendo un intervento immediato del programma. C’è chi ritiene le parole dette dalla concorrente da squalifica e chi invece ci va più cauto. Ad ogni modo, visto il dibattito che si è generato sulla questione, è molto probabile che della questione se ne parli nella prossima puntata, a meno che il Grande Fratello non decida di intervenire prima e prendere provvedimenti nei confronti della concorrente.