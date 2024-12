Selvaggia Lucarelli: età, studi, marito e figli, dove vive, patrimonio, foto Instagram

Selvaggia Lucarelli, tutto quello che dovreste sapere sul personaggio più chiacchierato del momento: i dettagli e le curiosità

Una delle donne tra le più dirette e schiette appartenenti al mondo dello spettacolo e della televisione italiana degli ultimi tempi è lei, la splendida Selvaggia Lucarelli. Nel corso della sua carriera, ha lasciato il segno più volte proprio per le sue opinioni e pareri diretti che hanno toccato la sensibilità e la riservatezza di molti personaggi famosi. Nonostante tutto, Selvaggia rimane uno dei personaggi più amati d’Italia ed è una dei coach del famosissimo programma Ballando con le stelle.

In molti dei nostri lettori sono sempre e spesso troppo curiosi di scoprire dettagli circa la vita privata e quella dedicata alla carriera dei personaggi famosi; questa volta, tra tutte, è toccato proprio a lei, Selvaggia Lucarelli. La donna, infatti, sin da giovanissima si è avvicinata al mondo dello spettacolo, tanto che dopo il diploma si trasferisce a Roma, dove comincia a studiare recitazione presso il Conservatorio teatrale La Scaletta.

Classe 1974, la donna giovanissima comincia ad esordire come attrice e autrice teatrale, insieme al comico Max Giusti, ancora ai tempi non conosciuto e famosi. Successivamente a darle notorietà è stato lo spettacolo Porci e bugiardi di Antonio Giuliani, seguito dalla celebre commedia Pirandelliana Pensaci, Giacomino.

A darle molta visibilità, infatti, è stato proprio il suo blog Stanza Selvaggia che l’ha portata ad avere la collaborazione con diverse testate giornalistiche come Il Fatto Quotidiano, Tempo, Libero e anche Rolling Stone, diventando per breve periodo anche curatrice della parte web.

Selvaggia Lucarelli, altri curiosità su questo famosissimo personaggio tv

Oltre la carriera da attrice e scrittrice. Selvaggia si è fatta conoscere anche nel ruolo da opinionista televisiva e tutti abbiamo amato e miamo tutt’oggi la sua posizione all’interno di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Circa la vit sentimentale, abbiamo deciso di svelarvi qualche dettaglio in più lasciandovi davvero di stucco.

La donna, giovanissima e prima del successo, ha avuto una lunga relazione con Max Giusti, prima di diventare volti conosciuti all’interno dello spettacolo. Successivamente, terminata la storia con Giusti, la giornalista si lega a Morgan.

Terminata anche questa storia, la bella giornalista si lega al figlio di Pappalardo da cui ha una figlia, separandosi nel 2007. A cambiare la vita di Selvaggia è stato il 2015, con la conoscenza di quello che è il suo attuale compagno, Lorenzo Biagiarelli, che tutti abbiamo conosciuto lo scorso anno a Ballando nel ruolo di concorrente e nella trasmissione E’ sempre Mezzogiorno, nel ruolo di chef.

Circa la sua abitazione, Selvaggia Lucarelli ha scelto Milano come sua dimora e, precisamente, in zona Portello, città che sembra rispecchiare la sua personalità. Circa il patrimonio, invece, non si hanno informazioni dettagliate a riguardo ma, da quanto si apprende nel portale Money.it, il compenso per Ballando con le stelle non dovrebe superare i 30.000 euro.