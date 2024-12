Amici, perché non va più in onda e quando torna in programmazione

Amici non va in onda: sia il daytime che l’appuntamento settimanale sono stati sospesi. Ecco quando torna in programmazione: la data.

La scorsa domenica è andata in onda l’ultima puntata del 2024 di Amici. Il talent di Maria de Filippi si conferma un successo, gli allievi dell’edizione in corso sono già molto popolari e sono determinati a proteggere il loro banco. Tuttavia tra esibizioni, sfide e confronti con i coach la permanenza nella scuola non è sempre facile. Inoltre le rigide regole della cassetta mettono a dura prova la convivenza tra i ragazzi. Tuttavia i giovani allievi hanno come unico obiettivo quello di arrivare al serale, che come di consueto andrà in onda in Primavera.

Il serale promuove i ragazzi d’allievi a professionisti ed è proprio durante il prime time che dovranno dimostrare il loro talento, ma soprattutto quanto hanno imparato durante i loro mesi di permanenza nella scuola. Al debutto in prima serata mancano ancora dei mesi e probabilmente non tutti riusciranno a realizzare il loro sogno, nel frattempo si stanno impegnando a seguire le indicazioni dei loro prof, e non mancano di mettersi in discussione.

Nell’ultima puntata Teodora, ballerina, è stata eliminata: ha perso la sfida voluta da Emanuel Lo. Un addio che ha scosso i ragazzi. Come di consueto Amici non andrà in onda fino a dopo il 7 Gennaio. Il format andrà in vacanza per le festività di fine anno e questo darà un pò di respiro agli allievi, che per qualche giorno potranno rilassarsi e mettere da parte confronti, sfide e tutte le tensioni generate dalla permanenza nella scuola.

Amici sospeso: quando torna in video

In vista delle festività di Natale e Capodanno Amici non andrà in onda. Come Uomini e Donne anche il talent di Maria de Filippi va in vacanza e tornerà in video dopo la Befana. Una pausa natalizia prevista che mette in stand by il talent. Per questo la dirigenza Mediaset è intervenuta ponendo mano ai palinsesti.

Ha dato più spazio ad alcune soap turche e ha realizzato alcuni show tipici delle festività, oltre alla messa in onda di alcuni film tipici del periodo. Il ritorno in studio sarà impegnativo per i ragazzi di Amici che dovranno affrontare la seconda parte del talent che li porterà direttamente al serale.

I fan del programma dovranno attendere la fine delle festività per rivedere Amici, intanto possono ascoltare i vari inediti dei giovani allievi che sono già disponibili in rete. Brani che hanno già accolto diversi consensi e che sono destinati a diventare dei successi, com’è già successo in passato ad allievi che oggi sono artisti affermati.