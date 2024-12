Perché sono tutti pazzi per le nuove scarpe di Barbara D’Urso, la foto è virale

Sono tutti pazzi di Barbara D’Urso e delle sue iconiche scarpe. Sono a dir poco pazzesche, i dettagli non sono passati inosservati.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici nostrane più famose del piccolo schermo italiano. Ha militato tra le file di Mediaset per lunghi anni, divenendo un volto di punta di talk divenuti cult. Basti pensare a Pomeriggio 5 che ha magistralmente condotto dal 2008 sino al 2023, anno in cui ha ceduto il testimone alla giornalista, Myrta Merlino, la quale è tutt’oggi la timoniera in carica.

È stata anche un’attrice di successo, ha saputo mettersi in gioco in diversi rami dello spettacolo, dimostrando di possedere talento e professionalità. Tuttavia, nei suoi confronti non sono mancate le critiche, ma non c’è da stupirsi.

Chi come lei gode di un successo smisurato, in genere, attira su di sé purtroppo anche molte invidie. Con intelligenza, la sagace conduttrice napoletana non ne ha fatto mai un problema e si è lasciata scivolare qualsiasi critica, accusa o maldicenza.

Sono tutti pazzi per le nuove scarpe di Barbara D’Urso!

Lo scorso anno, quando ha annunciato il suo addio a Mediaset, ad esempio si è vociferato circa una presunta ostilità tra lei e Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda. Al riguardo, la partenopea non ha mai dichiarato nulla, ma di recente le è stato consegnato il tapiro d’oro da Valerio Staffelli ed ha messo a tacere tutti i pettegolezzi.

Barbara si è limitata a dire: “Va tutto bene, con nessuno è successo niente voglio bene a tutti”, smentendo i rumors circa una presunta discussione con Berlusconi. Nel corso dell’intervista la conduttrice ha anche svelato che tornerà prima o poi in tv e, nel frattempo, in vista del grande ritorno sulle scene ha trascorso le sue festività natalizie in famiglia.

Barbara è solita aggiornare i suoi tantissimi follower postando scatti e video che la ritraggono nel corso delle sue giornate. Ha fatto lo stesso anche in occasione del Natale e, sono stati migliaia e migliaia i fan che le hanno lasciato un like in segno di gradimento.

In molti le hanno fatti i complimenti per la sua straordinaria forma fisica e per la determinazione, ma un dettaglio in particolare ha scatenato un vero e proprio putiferio social. Si tratta delle sue scarpe, bellissime di color oro e lavorate in ogni punto.

Sono così particolari che hanno fomentato di interesse degli utenti che le hanno chiesto dove le avesse acquistate. In men che non si dica la conduttrice è tornata al centro del gossip, non è la prima volta che i suoi outfit creano caos. Barbara infatti è considerata una icona di stile.