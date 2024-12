Ilary Blasi, ritorno di fiamma con Totti? La showgirl rompe il silenzio: “irrispettoso”

Ilary Blasi non smette di far parlare di sé: la sua vita sentimentale continua a incuriosire i fan. E spunta di nuovo Totti

Ilary Blasi ritorna sulla scena pubblica con un nuovo documentario Netflix intitolato “Ilary”, che segna una riflessione sulla sua vita dopo la separazione da Francesco Totti e sul suo nuovo inizio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Dopo il successo della serie “Unica“, Ilary racconterà in “Ilary” il percorso che l’ha portata a ritrovare se stessa, affrontando temi come la fine del matrimonio, la maternità e il nuovo amore. Eventi che hanno segnato una svolta della sua vita e anche una sorta di shock per tutti i suoi fan.

Fan che non l’hanno di certo abbandonata e che continuano a seguirla sui social nonostante il suo allontanamento dal piccolo schermo. Secondo alcune indiscrezioni Ilary avrebbe rifiutato ben due proposte da Pier Silvio Berlusconi: la conduzione de La Talpa e de L’isola dei Famosi, ma sono solo congetture. Quello che è certo è che Ilary rimane per tutti una figura iconica del mondo dello spettacolo italiano.

Francesco Totti appartiene al passato, Ilary guarda al futuro

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno segnato un’era nel mondo della televisione e dello sport. Nonostante i tradimenti e la battaglia legale per il divorzio, la coppia rimane iconica per molti. Alcuni fan sperano ancora in una riconciliazione perchè la loro storia d’amore ha rappresentato per molti una favola moderna che ha fatto sognare e che tutt’ora non riesce a scomparire nei ricordi di chi ha seguito i momenti più belli della sua esistenza.

E’ un sogno per tutti i loro fan rivedere la conduttrice e l’ex capitano della Roma, di nuovo insieme come ai vecchi tempi. Una possibilità che qualcuno vede ancora come realizzabile, ma Ilary ha già dichiarato in un’intervista che non ci saranno ritorni, definendo tale idea “teneramente irrealistica” e irrispettosa verso i nuovi partner.

La showgirl è oggi innamorata e felice con Bastian Muller, incontrato per caso in una lounge aeroportuale. La relazione è condivisa apertamente sui social, a sottolineare la serenità che sta vivendo. Allo stesso tempo Ilary non ha dimenticato il suo ruolo di madre mostrandosi forte e diretta con i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel, avuti da Totti e sottolinea l’importanza dell’onestà e della fermezza nel loro processo educativo.

Quello che sta vivendo oggi la Blasi è una sorta di capitolo di rinascita personale e professionale, in cui affronta con determinazione e schiettezza il passato, aprendosi al futuro con una nuova consapevolezza e serenità.