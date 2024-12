Le 5 città con le luci di Natale più belle del mondo: sono imperdibili

Queste 5 città, nel mondo, si trasformano durante le feste natalizie e si illuminano grazie a bellissime luminarie e luci.

Il Natale è un momento magico dell’anno, un periodo in cui le città di tutto il mondo si trasformano in veri e propri scenari fiabeschi grazie a luci scintillanti e decorazioni festose.

Anche se l’Europa è famosa per le sue tradizioni natalizie, esistono molte altre città in America, Asia e Oceania che meritano di essere visitate durante le festività. Ecco quindi una selezione delle 20 città con le luci di Natale più belle del mondo.

Luci di Natale: le 5 città dove vedere le più belle

New York è senza dubbio uno dei luoghi più iconici per celebrare il Natale. La piazza del Rockefeller Center si illumina con un enorme albero di Natale, che l’anno scorso raggiungeva i 25 metri di altezza e contava oltre 50.000 luci. La cerimonia di accensione, che si svolge il 30 novembre, attira visitatori da tutto il mondo. Non dimenticate di fare una passeggiata per le strade di Manhattan, dove troverete vetrine decorate e mercatini di Natale che offrono prodotti artigianali e prelibatezze gastronomiche.

A Natale, Río de Janeiro si trasforma in un paradiso estivo pieno di luci. Il suo albero di Natale galleggiante nella laguna Rodrigo Freitas è uno dei più grandi e spettacolari al mondo. Ogni anno, la città celebra anche il Festival Presépios, dove vengono esposti i migliori presepi del Brasile, unendo tradizione e innovazione in un’atmosfera festosa.

Il Festival of Lights a Vancouver è un evento imperdibile. Si svolge nel giardino botanico VanDusen e offre uno spettacolo mozzafiato con oltre un milione di luci. Le installazioni artistiche trasformano il giardino in un magico paese delle meraviglie invernale. Inoltre, il mercatino di Natale in stile tedesco a Jack Poole Plaza aggiunge un tocco europeo al Natale canadese, con bancarelle che offrono cibo, bevande e artigianato locale.

Tokyo è famosa per le sue spettacolari illuminazioni invernali, che si possono ammirare fino a febbraio. Zone come Meguro e Shibuya si riempiono di luci a forma di fiori di ciliegio, creando un’atmosfera incantevole. Le installazioni artistiche e le proiezioni luminose rendono la città un luogo affascinante da visitare durante le festività.

Nonostante il Natale cada in estate, Sydney si veste a festa con decorazioni luminose. La Cattedrale di St Mary’s ospita uno spettacolo di luci straordinario, mentre i fuochi d’artificio sul porto e le proiezioni sull’Opera House sono eventi imperdibili. Gli australiani celebrano il Natale con barbecue e pic-nic all’aperto, creando un’atmosfera festiva unica.

Infine, menzione speciale per la nostra Salerno: è famosa per il suo festival “Luci d’Artista”, che trasforma la città in un’opera d’arte luminosa. Artisti di tutto il mondo creano installazioni artistiche che illuminano le strade, rendendo Salerno una delle destinazioni natalizie più affascinanti d’Italia.