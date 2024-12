Uomini e Donne, il lieto annuncio di Roberta e Alessandro: sogno ad occhi aperti

Roberta e Alessandro hanno spiazzato tutti con un annuncio davvero bellissimo, la coppia nata a Uomini e Donne ha emozionato i fan.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si preparano a raggiungere il primo anno di fidanzamento, la coppia nata a Uomini e Donne – a dispetto di quanto affermato da molte male lingue quando hanno lasciato il dating show – è innamoratissima. E adesso ha fatto un annuncio che ha letteralmente commosso tutti.

Una cosa bellissima che hanno deciso di comunicare poco prima del Natale, era inevitabile che i fan della coppia impazzissero di gioia. La lieta notizia che tutti attendevano è stata una piacevole sorpresa.

Roberta e Alessandro, il loro desiderio e l’annuncio bellissimo

L’ex dama e l’ex cavaliere di Uomini e Donne hanno raccontato al settimanale Nuovo questo primo anno d’amore. Usciti dal programma di Maria De Filippi non si sono mai più separati. E adesso hanno deciso di compiere un passo importante.

La coppia aveva già parlato del desiderio di avere un bambino, ospiti nel programma dove è nato il loro amore avevano detto che era un desiderio che avevano entrambi. E adesso al sopracitato settimanale, prima Roberta e poi Alessandro hanno fatto un annuncio.

“Posso solo dire che ci stiamo provando, ci sono lavori in corso“, queste le parole della dama che di fatto confermano la volontà di allargare la famiglia. Poi Alessandro ha aggiunto: “Se a fine anno avessi una sorpresa da parte di Roberta, sarei l’uomo più felice del mondo e per me sarebbe il più bel regalo di Natale“.

Il lieto annuncio, dunque, potrebbe arrivare anche prima del previsto. L’ex dama ha parlato anche del loro rapporto, parlando di una convivenza “part-time”. Del resto lei vive a Cassino e lui a Salerno, ciò nonostante la Di Padua ha spiegato che la lontananza tra di loro non è affatto un problema. Quando possono l’uno raggiunge subito l’altro anche perché la distanza non è eccessiva. I due ex volti di Uomini e Donne ne approfittano anche per viaggiare il più possibile.

Recentemente, in occasione della Festa dell’Immacolata, sono volati a Londra dove, anche con il figlio di lei, si sono goduti un magico weekend prenatalizio. Dunque si vedono davvero spessissimo, anche perché non riuscirebbero a stare separati per troppo tempo e le immagini che pubblicano assieme lo dimostrano. I fan sono al settimo cielo e non vedono l’ora di ricevere la tanto attesa lieta notizia.