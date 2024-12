Un Posto al Sole, spoiler di gennaio: Alberto prende una decisione drammatica

Un Posto al sole anticipazioni di Gennaio: Alberto prende una decisione drammatica, mentre Rossella è ad una svolta. Cosa succede.

Un Posto al sole è tra le soap opera made in Italy di maggiore successo, va in onda da tantissimi anni e non manca ancora oggi di sorprendere il pubblico. Sul set della fiction sono passati diversi attori, oggi artisti affermati, che ricordano la partecipazioni alla serie con nostalgia: per tutti si respira aria di casa e di famiglia, una caratteristica dovuta soprattutto al fatto che si registra quotidianamente. Del resto la soap non si è mai fermata, se non durante il Covid e questo grazie al pubblico fedele.

Ufficialmente Un Posto al sole andrà in onda anche durante le festività anche se sembra che il 31 Gennaio verrà sospesa per poi mandare in video due puntate il giorno di San Silvestro. Le anticipazioni delle prime puntate del nuovo anno sono ricche di colpi di scena, alcune situazioni sono ormai ad una svolta e dei personaggi prenderanno delle decisioni che potrebbero avere effetti drammatici sulla narrazione. Ma cosa succede?

Secondo gli spoiler che girano in rete Rossella è riuscita a reperire le prove che possono incastrare il primario Fusco. La donna ha ha convinto Erica a confessare di aver subito molestie dal medico e questo mette Fusco in una situazione decisamente imbarazzante e dai risvolti legali drammatici. Ma al centro della scena c’è sicuramente Alberto che non nasconderà la sua rabbia, e prenderà una decisione inaspettata che metterà in crisi le gemelle.

Un Posto al sole, Alberto furioso, non cambia idea

Alberto è furioso con le gemelle e decide di cacciarle via di casa. La convivenza con le due appare insostenibile e non esiterà a minacciarle di mandarle via. Una situazione non facile da gestire che mostrerà un lato inatteso dell’avvocato. Intanto Marina ha un confronto accesso con Ferri a causa della gestione della radio.

I due hanno posizioni diverse, ma a quanto pare l’imprenditore non ha nessuna intenzione di ascoltare i consigli di Marina. Guido ha chiuso il suo rapporto con Mariella, ha confessato alla moglie di amare un’altra donna. Inizialmente Mariella ha provato a salvare il suo matrimonio, ma il vigile urbano è realmente innamorato di Claudia, per questo la moglie capisce di averlo perso per sempre.

Cambierà idea? E Mariella troverà un nuovo amore? Per ora non ci sono notizie in merito ma a quanto pare non mancheranno nuovi colpi di scena.