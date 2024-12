Don Matteo 15, gli attori riconfermati per la nuova stagione: spuntano i nomi

Don Matteo 15 si farà: tutte le novità della prossima stagione. Attori confermati e addii inattesi: spuntano i nomi.

Il finale di stagione di Don Matteo 14 ha entusiasmato i fan che non si aspettavano una svolta risolutiva tra Giulia e il capitano Diego Martini, che ha superato i suoi limiti e si è dichiarato alla sorella di Don Massimo. Ma quello che più ha emozionato è la consegna della bicicletta di Don Matteo a Raoul Bova. L’attore è entrato nella fiction senza stravolgere lo spirito della serie, non ha mai voluto prendere il posto di Terence Hill e questo è stato apprezzato dal pubblico.

Don Matteo 14 ha sbancato negli ascolti, ha battuto l’agguerrita concorrenza e si è confermata la fiction di maggiore successo della tv. Anche per questo che è già in cantiere il seguito. Don Matteo 15 ci sarà, si girerà la prossima Primavera e probabilmente andrà in onda nel 2026, anche se non è stata ancora decisa la programmazione. Ma quale trama è prevista? Quale personaggi saranno confermati? A rivelare alcuni dettagli di Don Matteo 15 ci ha pensato lo sceneggiatore Mario Ruggeri.

Intervistato da Fanpage.it, Ruggeri ha spiegato che la stesura della nuova sceneggiatura è in corso, realizzarla sarà sicuramente più facile perché rispetto a quella appena conclusa i personaggi sono già presenti. Dopo essere stata scritta sarà consegnata agli uffici Rai che dovranno approvarla. Lo sceneggiatore ha rivelato che quasi sicuramente Don Massimo sarà di nuovo messo in crisi: “Funziona mettere in crisi Don Massimo. Anzi più lo metti in crisi, più lo stressi e più funziona, a differenza di Don Matteo che era un uomo serafico, quasi mai turbato. Nella trama di Don Matteo 15 cercheremo di creare una storia in cui Don Massimo sbaglia o viene messo in discussione.”

Don Matteo 15, new entry confermate?

Ruggieri ha poi confermato che le new entry come Diego e Giulia, ma anche la pm Vittoria saranno presenti nella stagione 15 della serie: “Sì dovrebbero restare, abbiamo fatto questo investimento.” Sembra inoltre che la storia d’amore tra il capitano e l’esuberante Giulia sarà centrale nella sceneggiatura:

“Sì, poi bisogna vedere se staranno insieme o meno. Ci sono tante cose da raccontare su di loro, non c’è solo la linea sentimentale. Anche Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico) tutti li volevano insieme, ma noi li abbiamo divisi.” Infine lo sceneggiatore ha lasciato una porta aperta a Terence Hill.

“Ma certo. Il set è suo. In questo caso, l’idea è nata proprio così.” Le parole non escludono che Don Matteo possa presenziare, anche solo per un cameo, anche nella stagione numero 15.