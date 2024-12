Perché Caterina Balivo non è andata in onda e quando torna la Volta Buona

La Volta Buona non è andata in ona: ecco quando torna Caterina Balivo in tv. Le ragione della sospensione del programma.

Stop per La Volta Buona, il daytime del primo pomeriggio condotto da Caterina Balivo nei giorni scorsi non è andato in onda. In molti si sono chiesti come mai il talk fosse stato sospeso: perché la conduttrice è stata messa in stand by? Le ragioni dell’assenza non sono legate a motivi di share, ne tanto meno alle vacanze di Natale, per cui diversi format vengono sospesi, ma sono di natura diversa, per alcuni una ragione più che valida.

Caterina Balivo non è infatti andata in vacanza per le feste di fine anno, come fanno diverse sue colleghe, ha solo ceduto il suo spazio per una giusta causa, di cui la Rai si fa promotrice da diverse edizioni. Un evento benefico specifico che va in onda tutti gli anni e che trova il favore e l’appoggio del pubblico, che partecipa attivamente. La domanda che ci si pone è perché La Volta Buona non si è fatta portatrice del messaggio benefico come succede in altri programmi.

Al posto del talk della Balivo, che nonostante un debutto non eccellente, ha oggi consolidato il suo pubblico, sono andati in onda Tiberio Timperi e Paolo Belli per lo speciale Telethon. I due hanno dato il benvenuto ai telespettatori e hanno ringraziato per le offerte ricevute a favore della ricerca: “Grazie…Abbiamo bisogno di amore…Buon pomeriggio che bello essere ancora qui con voi…Abbiamo infranto la barriera dei 14 milioni di euro…” Hanno poi invitato a donare: “La beneficienza ha bisogno della vostra solidarietà…”

La Volta Buona, quando torna in onda

Caterina Balivo tornerà in onda Lunedì prossimo: La Volta Buona terrà compagnia al pubblico anche durante le vacanze di Natale. Sicuramente al centro della puntata ci saranno i protagonisti di Ballando con le stelle, si parlerà della finalissima e dei vincitori. Il talent di Milly Carlucci chiude l’edizione confermandosi un successo.

Nonostante la longevità del format è ancora tra i programmi più visti prodotto di punta della Rai. A quanto pare la dirigenza della rete di stato non ha previsto rivoluzionari cambi di palinsesto per il Natale. Ogni format andrà in onda regolarmente, e il pubblico potrà continuare a vedere i programmi che preferisce.

Diversamente Mediaset sostituirà format come Uomini e Donne, che non andrà in onda fino al 7 Gennaio, ma anche Mattino 4 e Dritto e Rovescio, mentre Pomeriggio 5 non verrà sospeso, ma Myrta Merlino è stata sostituita dal giornalista Dario Maltese. La conduttrice tornerà in video dopo le festività.