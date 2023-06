Cos’è il NEAT e come può aiutarti a dimagrire

Il modo in cui viviamo la nostra vita quotidiana può avere un impatto significativo sulla nostra salute e sul nostro benessere generale. Mentre spesso si pensa all’esercizio fisico programmato in palestra come principale mezzo per rimanere in forma, esiste un concetto altrettanto importante chiamato NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis). Cerchiamo di capire cosa significa NEAT e perché è fondamentale per il nostro benessere complessivo.

Cos’è il NEAT

Il NEAT si riferisce a tutte quelle attività fisiche non intenzionali che compiamo durante la giornata, ad esempio camminare, fare le pulizie di casa, giardinaggio o salire le scale. In sostanza, qualsiasi attività che coinvolga il movimento del corpo e che non sia specificamente considerata un esercizio strutturato rientra nella categoria di NEAT. L’idea chiave è che il NEAT possa aumentare il dispendio energetico complessivo senza richiedere un aumento significativo dell’attività fisica programmata.

Come aiuta a dimagrire

Il NEAT può influire significativamente sulla quantità di calorie bruciate nel corso della giornata. Anche se può sembrare che queste attività non siano particolarmente intense, accumulandole nel corso della giornata, possono contribuire a un maggiore dispendio calorico complessivo. Ad esempio, prendere le scale invece di usare l’ascensore o fare una passeggiata dopo cena possono aumentare il tuo NEAT e aiutarti a bruciare più calorie senza dover necessariamente dedicare tempo a un allenamento strutturato.

Quanta attività dovresti svolgere oltre all’esercizio fisico

L’importanza del NEAT risiede nella sua capacità di aumentare il dispendio calorico complessivo senza richiedere una quantità significativa di tempo dedicato all’esercizio fisico. Tuttavia, è importante notare che l’esercizio fisico strutturato continua a essere un elemento fondamentale per la salute generale e il benessere. La raccomandazione generale è di svolgere almeno 150 minuti di attività aerobica moderata o 75 minuti di attività aerobica intensa a settimana, oltre a esercizi di forza almeno due volte a settimana.

E’ importante però specificare che il NEAT non è solo un’aggiunta al regolare esercizio fisico per dimagrire: è essenziale per la salute e il benessere. La ricerca suggerisce che l’esercizio fisico regolare, anche un’ora al giorno, non è sempre sufficiente per combattere gli effetti di uno stile di vita prevalentemente sedentario. Quindi dobbiamo essere più attivi più spesso.

La domanda sorge ovvia: quanto spesso? Una risposta plausibile è “il più possibile”. Sappiamo che stare seduti fa male alle articolazioni, al metabolismo e alla composizione corporea e che anche solo camminare può alleviare l’ansia, migliorare il nostro core e la postura, bruciare calorie e migliorare la glicemia. Più tempo passi in piedi, anche solo muovendoti o facendo i lavori domestici, meglio è.

L’obiettivo principale del NEAT è quello di aumentare le attività fisiche non strutturate nel corso della giornata. Puoi incorporare queste attività nel tuo stile di vita in modo semplice.

Alcuni suggerimenti per aumentare il tuo NEAT: