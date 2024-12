Stefania Orlando: età, marito e figli, dove vive, chirurgia, foto instagram, lavoro

Stefania Orlando, tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata e lavorativa: i dettagli e le curiosità

Una delle donne che nel corso degli anni grazie al suo talento ha cambiato il mondo dello spettacolo è proprio lei, la splendida Stefania Orlando. Nel corso della sua carriera, l’abbiamo vista in diversi show e programmi televisivi, uno fra tanti è stato proprio il reality più spiato d’Italia, il Grande Fratello. Ma su Stefania Orlando i nostri cari lettori sono sempre curiosi di sapere quante più informazioni possibili: è arrivato il momento di accontentarvi, siete pronti?

Classe 1966, Stefania Orlando è stato uno dei volti più apprezzati e famosi all’interno del mondo televisivo, tanto che il suo debutto è avvenuto quando era giovanissima, precisamente nell’estate 1993 come valletta del programma del mezzogiorno di Canale 5 Sì o no?, condotto da Claudio Lippi. Lo stesso programma, visto il seguito positivo, verrà riproposto nella fascia preserale.

Pian piano, visto il talento, Stefania Orlando si fa conoscere grazie al programma che fra tutti le dà maggiore notorietà, I Fatti Vostri. Oltre la carreira brillante come conduttrice e co-conduttrice, Stefania Orlando ha anche un precedente da attrice nei film di notevole importanza e successo come Fantozzi 2000 – La clonazione e Nuovo Ordine Mondiale e Don Matteo come serie televisiva.

Stefania Orlando, altre curiosità interessanti

Non tutti ne sono a conoscenza, ma oltre la carriera in televisione Stefania Orlando si è fatta conoscere anche come cantante, incidendo alcuni singoli come Sotto la luna, nell’estate 2007, Legami al letto, Babilonia nel 2020. Circa la vita sentimentale, Stefania Orlando ha trovato nuovamente l’amore dopo la rottura con il musicista Simone Gianlorenzi.

La donna, oggi è attualmente felice con il suo nuovo uomo, Marco Zecchini, che ha incontrato per la prima volta al compleanno dell’amica in comune Matilde Brandi e i due si sono conosciuti e adesso sono insieme, tanto che vengono spesso ripresi da alcuni paparazzi mano nella mano.

Circa la questione figli, la showgirl non ne ha mai avuti dal suo precedente matrimonio anche se attualmente sembra aver fatto pace con questo suo lato di sé. Ha dichiarato: “Non ho mai sentito questo forte richiamo“.

La donna attualmente vive a Roma e al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Insomma, Stefania Orlando è un grande personaggio televisivo e ha davvero talento da vendere, le auguriamo sempre tantissima felicità e benessere.