Il negozio più amato sconta tutto: prezzi crollati fino all’80%, decorazioni natalizie praticamente regalate

Sconti eccezionali su divani, tavoli e decorazioni: il Black Friday 2025 offre design contemporaneo e qualità a prezzi accessibili

Il Black Friday è diventato un appuntamento imprescindibile anche in Europa, e in particolare in Italia, dove cresce ogni anno l’attesa per le offerte speciali. Il Black Friday, nato negli Stati Uniti come giornata di grandi saldi subito dopo il Giorno del Ringraziamento, ha ormai valicato i confini americani ed è diventato un evento globale che coinvolge negozi fisici e piattaforme online.

Nel 2025, la stagione del Black Friday si conferma un momento cruciale per il commercio, con milioni di consumatori che approfittano delle offerte per acquistare regali di Natale o rinnovare la propria casa.

Ecco il Black Friday

È ufficialmente iniziato il Black Friday 2025 e Maisons du Monde, uno dei principali protagonisti nel settore dell’arredamento e della decorazione di interni, propone una straordinaria gamma di prodotti con sconti fino al 50%. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera rinnovare gli ambienti domestici con stile e qualità senza rinunciare a un prezzo contenuto, specialmente in vista delle festività natalizie ormai alle porte.

Fondata in Francia, Maisons du Monde ha confermato anche per il 2025 la sua strategia di promozioni aggressive, proponendo riduzioni fino al 50% su una vasta selezione di complementi d’arredo e decorazioni per la casa.

Tra i prodotti più apprezzati e richiesti figurano i divani, i tavoli per la sala da pranzo e gli oggetti decorativi, che grazie agli sconti diventano accessibili a un pubblico sempre più ampio. Il catalogo autunno-inverno 2025 di Maisons du Monde è particolarmente ricco di novità, con un design moderno e funzionale che sposa perfettamente le tendenze contemporanee dell’interior design.

Tra le offerte più interessanti spiccano i divani, con sconti che oscillano tra il 40% e il 50%. Un esempio emblematico è il modello Kennedy, un divano letto angolare disponibile nella tonalità grigio scuro, venduto a soli 629 euro durante questo Black Friday. Questo divano è apprezzato per la sua versatilità: la penisola è reversibile, permettendo di adattare il mobile alle diverse configurazioni del soggiorno. Inoltre, Kennedy dispone di un ampio vano contenitore ideale per riporre plaid e cuscini, mentre le sedute e le spalliere sono imbottite in fiocco, garantendo comfort e durata nel tempo.

Anche le decorazioni godono di un buon sconto, attualmente al 20%. Tra le novità più richieste c’è la decorazione da parete Cercles, realizzata con cerchi in metallo marrone che donano un tocco di modernità e raffinatezza agli ambienti come la camera da letto o la sala da pranzo, proposta a 164,88 euro. Per chi desidera personalizzare le pareti con fotografie, il set di tre cornici Fruit rappresenta un acquisto conveniente e di design: realizzate in legno chiaro intagliato, sono vendute a soli 15 euro e si distinguono per motivi decorativi originali come la texture “pelle di serpente” o linee tratteggiate.

Il rinnovo della sala da pranzo diventa più semplice grazie alle offerte del Black Friday. Tra i pezzi forti si trova il tavolo allungabile Ermes, disponibile a 599 euro. Questo tavolo è concepito per ospitare fino a 12 persone quando completamente aperto, un perfetto equilibrio tra funzionalità e stile elegante, ideale per chi ama ricevere ospiti senza rinunciare alla praticità.