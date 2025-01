Le cappe non sono tutte uguali! Come scegliere quella più adatta e risparmiare tempo nella pulizia

Qual è la miglior cappa della cucina? Per risparmiare tempo e adattarsi allo stile dell’arredo ecco come orientarsi nella scelta.

Il piano cottura è il fulcro della cucina. Anche in questo caso è importante combinare funzionalità e stile. Uno degli aspetti cruciali da considerare durante la progettazione di questo spazio è la scelta della cappa. Questo elettrodomestico non solo aspira fumi e odori, ma contribuisce anche a mantenere l’aria fresca e pulita. Ma quale cappa è la più adatta alle tue esigenze? In questo articolo, esploreremo le diverse opzioni disponibili, le loro caratteristiche e i fattori da considerare per prendere la decisione giusta.

La scelta della cappa per la cucina a isola richiede una valutazione attenta di diversi fattori, tra cui il tipo di cappa, il design, la funzionalità e le specifiche tecniche. Con una pianificazione accurata, puoi trovare la soluzione perfetta che non solo soddisfa le tue esigenze pratiche, ma si integra anche perfettamente con il tuo stile di vita e l’estetica della tua casa.

Tipologie di cappa per coniugare esteitca e funzionalità

La prima decisione da prendere riguarda il tipo di cappa: aspirante o filtrante. La cappa aspirante è ideale se stai ristrutturando completamente la tua cucina, poiché convoglia i fumi all’esterno tramite un camino di evacuazione. Questo modello è particolarmente efficace in cucine ampie e in situazioni in cui si cucina frequentemente.

D’altra parte, se stai semplicemente aggiornando l’arredamento, potresti optare per una cappa filtrante. Questo tipo purifica l’aria tramite filtri antiodore e antigrasso, restituendo l’aria depurata all’ambiente. Un’altra considerazione importante è la scelta tra una cappa integrata nel piano cottura o una cappa a soffitto.

Tuttavia, è necessario considerare lo spazio disponibile nel mobile sotto il piano cottura, dove dovrai installare il motore della cappa, il che potrebbe limitare lo spazio per cassetti o altri elementi di stoccaggio.

La cappa a soffitto, invece, è invisibile e non interferisce con l’estetica della cucina. È fondamentale prestare attenzione alla distanza dal piano cottura: la distanza minima raccomandata è di 65 cm per i piani a gas e di 50 cm per quelli elettrici, mentre la distanza massima è di 90 cm. Sarà inoltre necessario prevedere un controsoffitto o una struttura apposita per l’installazione.

Altri fattori da considerare

È fondamentale scegliere una cappa che si integri armoniosamente con il resto della cucina. I materiali, i colori e le forme disponibili sono davvero vasti, e una scelta oculata può arricchire l’estetica della tua cucina a isola.

Un altro aspetto da considerare è la rumorosità della cappa. In una cucina a isola aperta sul soggiorno, il rumore della cappa potrebbe disturbare chi guarda la televisione o legge un libro. Pertanto, è essenziale controllare il livello di decibel della cappa. Le cappe con aspirazione perimetrale tendono a essere più silenziose e molte offrono regolazioni della potenza aspirante, consentendo di adattare il funzionamento alle necessità di cottura.

Non dimentichiamo gli optional hi-tech che possono rendere l’uso della cappa più pratico e funzionale. Alcuni modelli dispongono di sensori che attivano automaticamente la cappa in presenza di vapori, mentre altri offrono illuminazione a LED, che dura più a lungo rispetto ai tradizionali faretti alogeni e consente di risparmiare energia.