Riscaldamento, se usi questo avrai il massimo del calore anche sulle pareti: risparmi tantissimo

Riscaldamento, se conosci questo trucchetto riuscirai ad ottenere il massimo del calore proprio sulle pareti: ecco i dettagli

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di conoscere le tecniche più innovative che riguardano il riscaldamento e i metodi che ci permettono di sentirci al caldo proprio nelle nostre case. Nonostante il rincaro sulla bolletta, alcuni dei nostri utenti non possono fare a meno di tenere accesi i riscaldamenti anche se, esiste un trucchetto innovativo che ti permetterà di avere il massimo del calore: se vuoi scoprire di che si tratta non ti resta che continuare la tua lettura.

Negli anni, tantissimi dei nostri lettori sono stati parecchio interessati a conoscere le pratiche che garantiscono un maggiore riscaldamento continuando a consumare meno del previsto. Come vi abbiamo già accennato, per via della guerra tra Russia e Ucraina che non vuole cessare, tutti hanno subito dei forti rincari, comprese luce e gas.

Purché la tua casa sia sempre calda al tuo arrivo, esistono vari metodi che al momento non conosciamo che saremo lieti di parlartene affinché tu possa avere la casa sempre calda con un metodo davvero innovativo e che potrebbe farti risparmiare un bel po’ di soldini.

Sei pronto a conoscerlo? Allora ti sveleremo i dettagli nel corso del prossimo paragrafo: ecco quali sono

Riscaldamento, ecco l’innovazione del momento: di che si tratta

Molto spesso abbiamo sentito i nostri lettori parlare del riscaldamento a parete o a soffitto proprio collegata alla questione dei pannelli radianti. Se non ne hai mai sentito parlare, questo è un metodo davvero incredibile che ti permette di riscaldare la tua casa anche attraverso le pareti, poiché emettono calore per irraggiamento.

Quando parliamo di arrangiamento intendiamo la possibilità di simulare la tecnica di scambio del calore utilizzata dal sole solo tra panelli radianti, senza interessare l’aria.

In questo modo l’impianto radiante scambia il calore direttamente con le persone e gli oggetti come pareti, finestre, soffitto ecc. I vantaggi di cui potrai usufruire sono davvero tantissimi:

assenza di movimenti d’aria;

assenza di rilevanti stratificazioni di calore nell’aria;

possibilità sia di riscaldare che di raffrescare gli ambienti;

che di gli ambienti; uniformità nella distribuzione del calore

Un ulteriore vantaggio è proprio quello del risparmio generato, in quanto questi impianti riducono massivamente il consumo della caldaia; così facendo ci sarà una bassa temperatura dell’acqua che circola nelle tubazioni in riscaldamento.

Il radiante a soffitto o a parete ha la possibilità di abbassare ulteriormente la temperatura di mandata dell’acqua in inverno e di alzarla in estate. Il sistema a pavimento, invece, richiede una temperatura di mandata più svantaggiosa.