Trucco sostenibile: come creare uno stile unico con il make up naturale

Con la sua straordinaria capacità di esaltare i lineamenti del viso e donare all’incarnato un aspetto più sano, il make up può avere un effetto terapeutico, favorendo l’autostima, il benessere e l’accettazione di sé.

Molto spesso però ci si interroga sugli effetti di un’esposizione continuativa al maquillage sulla pelle e sulle conseguenze che prodotti cosmetici non naturali, così come i loro processi produttivi non sostenibili, possono avere per l’uomo e l’ambiente. A offrire una valida risposta a questa problematica, oggi è il trucco sostenibile, che permette di ottenere un make up naturale, ma soprattutto completamente sicuro.

Make up naturale: l’importanza dei trucchi bio

I cosmetici bio sono prodotti di bellezza 100% naturali, dagli alti standard qualitativi, formulati per essere sicuri per la pelle; frutto di un’importante ricerca scientifica, permettono di adottare una beauty routine sicura e sostenibile, garantendo le medesime performance dei cosmetici tradizionali, ma con un approccio più delicato.

I prodotti di cosmetici bio si avvalgono infatti di formule pulite, senza siliconi, petrolati, parabeni, favorendo la realizzazione di un trucco privo di tutte quelle sostanze considerate poco sicure per la pelle.

Per avvalersi di prodotti in grado di rispettare la cute e l’ambiente, al giorno d’oggi è possibile affidarsi a store green come Pensoinverde, portale e-commerce che mette a disposizione make up naturale selezionato esclusivamente tra le proposte dei brand di rifermento nel settore della cosmetica sostenibile.

I trucchi sostenibili per ottenere un make up naturale

Un maquillage non può dirsi perfetto senza un incarnato impeccabile. Proprio per questo oggi il make up sostenibile dispone di una vasta gamma di fondotinta bio per tutti i tipi di pelle, che assicurano non solo una tenuta a lunga durata, ma anche un colorito naturale e luminoso.

Sugli incarnati che richiedano una coprenza leggera, è possibile utilizzare ad esempio una BBcream con ingredienti vegetali, mentre per make up luminosi e veloci, un valido aiuto arriva dai fondotinta bio in polvere pressata. Un fondotinta fluido bio ad alta coprenza può invece uniformare il colorito della pelle, minimizzando macchie e discromie con un risultato idratare a lunga durata.

Naturalmente, le tecnologie offerte dai cosmetici sostenibili permettono di beneficiare anche di correttori bio fluidi, cremosi o compatti che, oltre a nascondere le occhiaie e le imperfezioni del volto, idratano per effetto di preziosi attivi vegetali, come l’olio di jojoba bio, l’olio di argan ed elementi dalle proprietà antiossidanti. Per un incarnato mat e uniforme, spazio invece alle ciprie bio, che donano alla pelle un effetto naturale e setoso grazie a una texture leggera e impalpabile.

In questa fase, per ottenere un contouring viso perfetto, è fondamentale adoperare bronzer compatti bio o bronzer 100% minerali in polvere libera. Naturalmente, non possono mancare nemmeno i blush minerali o compatti con ingredienti di origine naturale, che aiutano donare alle gote un aspetto luminoso e naturalmente sano.

Ma oggi, grazie ai cosmetici sostenibili, è possibile ottenere anche un perfetto trucco occhi naturale completamente bio. Il merito va a mascara volume arricchiti da oli vegetali e cera d’api biologica, a eyeliner naturali e a lunga tenuta e a matite occhi bio ricche di pigmenti a base di oli vegetali.

A illuminare lo sguardo ci pensano invece ombretti naturali wet & dry e gli ombretti compatti eco bio, caratterizzati da un’elevata pigmentazione che facilita l’applicazione e le operazioni di sfumatura. Per il trucco naturale delle labbra spazio invece a rossetti e lip gloss ricchi di oli vegetali provenienti da agricoltura biologica, che offrono un risultato senza sbavature, ma soprattutto a lunga durata.

Perché passare a una beauty routine naturale

Passare ai cosmetici sostenibili significa poter adoperare prodotti di make up vegani, non testati su animali, Nickel Tested e realizzati con ingredienti bio.

Inoltre, i cosmetici naturali si avvalgono di numerose certificazioni rilasciate da importanti enti internazionali, che ne attestano la rispondenza a diversi standard di qualità – tra i quali il quantitativo di ingredienti di origine naturale e bio, il valore della filiera dal punto di vista etico e/o ambientale e la rispondenza a criteri vegan e Cruelty free.

Le certificazioni, naturalmente, sono importanti perché offrono ai consumatori una sicurezza aggiuntiva, garantendo la presenza di etichette trasparenti che facilitano la scelta di prodotti di make up sicuri e fedeli ai principi della sostenibilità.