Che tu scelga un cat-eye classico, colorato o ispirato agli anni ’60, l’importante è sentirsi sicura e valorizzare la tua bellezza unica.

Il trucco “occhi da gatta”, conosciuto anche come cat-eye, è un grande classico del makeup che ha affascinato generazioni di donne. Questa tecnica di trucco, caratterizzata da una linea di eyeliner che allunga e accentua l’occhio, riesce a rendere lo sguardo seducente e intenso.

Se desideri imparare a realizzare un perfetto cat-eye, segui questa guida dettagliata che ti svelerà tutti i segreti per ottenere un make-up da gatta impeccabile.

Preparazione della base

Prima di iniziare con il trucco degli occhi, è fondamentale preparare una base adeguata. Ecco alcuni passaggi importanti:

Utilizza un primer di alta qualità per le palpebre, che aiuterà a fissare il trucco e uniformare il colore della pelle. Mantieni la pelle del viso e le labbra neutre, optando per un fondotinta leggero e una cipria traslucida per un effetto naturale.

La tecnica dell’eyeliner

Per realizzare il cat-eye classico, puoi utilizzare un eyeliner liquido o in gel. Un prodotto altamente consigliato è l’Hyper Easy Eyeliner di Maybelline, grazie alla sua impugnatura ergonomica. Segui questi passaggi:

Delinea la riga dell’occhio lungo la palpebra superiore, allungandola verso l’esterno con una codina ascendente di circa un centimetro. Assicurati che la linea sia ben definita e piuttosto spessa per ottenere un effetto drammatico. Per un tocco in più, estendi leggermente l’eyeliner anche sulla riga inferiore, creando un triangolo vuoto all’angolo esterno.

Completa il look con un mascara volumizzante, come il Ciglia Sensazionali di Maybelline, per ottenere ciglia folte e ben separate.

Aggiungere un tocco di colore

Se desideri un cat-eye più moderno, considera di integrare un tocco di colore. Ecco come procedere:

Inizia con un leggero smoky-eye utilizzando ombretti nei toni del marrone chiaro e satinato. Stendi l’ombretto sulla palpebra mobile e sfumalo verso l’esterno, utilizzando un pezzetto di scotch per ottenere una linea netta. Dopo aver rimosso lo scotch, delinea l’occhio con l’eyeliner, fermandoti all’angolo interno. Per la codina, opta per un eyeliner colorato in tonalità brillanti come l’arancione o l’azzurro.

Non dimenticare di evidenziare anche l’angolo interno dell’occhio per un effetto armonioso.

Ispirazione anni ’60

Per un look elegante e sofisticato, puoi ispirarti agli anni ’60. Ecco come fare:

Utilizza un ombretto chiaro e luminoso, come un azzurro pastello scintillante, da applicare su tutta la palpebra mobile. Sfumalo delicatamente lungo le ciglia inferiori per un effetto coeso. Aggiungi una leggera linea di ombretto scuro alla base delle ciglia superiori per intensificare lo sguardo. Realizza una codina esterna ben definita, estendendola fino alla piega palpebrale.

Completa il tutto con un mascara volumizzante che amplifichi l’effetto “cat-eye”. Ottenere un trucco “occhi da gatta” perfetto richiede pratica e pazienza. Seguendo questi passaggi e utilizzando i giusti prodotti, potrai facilmente raggiungere un look da vere dive. Gioca con le forme, i colori e le sfumature, e lascia che il tuo sguardo parli per te.