I medici sono tutti d’accordo: ecco quante volte devi lavarti i capelli ogni settimana

La frequenza ottimale per lavare i capelli è un tema da sempre al centro di dibattiti e opinioni contrastanti.

Recentemente, l’American Academy of Dermatology (AAD) ha fornito indicazioni aggiornate e basate su evidenze scientifiche che aiutano a chiarire i dubbi più comuni riguardo alla cura del cuoio capelluto e della chioma. Secondo gli esperti, la risposta non è universale, ma varia in base a diversi fattori come la produzione di sebo, il tipo di capelli e lo stile di vita di ogni individuo.

Lavare i capelli correttamente è essenziale non solo per l’estetica, ma per mantenere in salute i follicoli piliferi e il cuoio capelluto. Il sebo prodotto dalle ghiandole sebacee, insieme a cellule morte e sporcizia ambientale, si accumula sulla cute e può ostruire i follicoli se non rimosso regolarmente. Questo accumulo può ostacolare la circolazione sanguigna e l’ossigenazione dei tessuti, compromettendo la robustezza e la crescita dei capelli.

Gli specialisti sottolineano che la frequenza del lavaggio deve essere modulata in base al livello di produzione sebacea e al tipo di capelli:

Cute normale o secca : è sufficiente un lavaggio da una a due volte alla settimana per mantenere una buona igiene senza stressare la pelle.

: è sufficiente un lavaggio da una a due volte alla settimana per mantenere una buona igiene senza stressare la pelle. Cute molto grassa : può richiedere lavaggi più frequenti, anche quotidiani o a giorni alterni, ma sempre utilizzando prodotti delicati specifici per non alterare l’equilibrio naturale della pelle.

: può richiedere lavaggi più frequenti, anche quotidiani o a giorni alterni, ma sempre utilizzando prodotti delicati specifici per non alterare l’equilibrio naturale della pelle. Capelli grossi e spessi : consigliati lavaggi settimanali, con preferenza per shampoo idratanti e nutrienti.

: consigliati lavaggi settimanali, con preferenza per shampoo idratanti e nutrienti. Capelli fini e sottili: tendono a sporcarsi più velocemente a causa della minore quantità di fibra e quindi possono necessitare di lavaggi più frequenti, anche ogni due giorni o quotidiani.

L’importanza della scelta dei prodotti per capelli

La scelta dello shampoo giusto è cruciale per garantire una detersione efficace senza danneggiare la struttura del capello o il cuoio capelluto. Gli esperti raccomandano di evitare detergenti troppo aggressivi, soprattutto se si effettuano lavaggi frequenti. Prodotti formulati con ingredienti delicati e specifici per il proprio tipo di capello aiutano a preservare l’idratazione naturale e a prevenire fenomeni come secchezza, forfora o eccessiva produzione di sebo.

Tra le tecniche alternative al lavaggio tradizionale, il CoWash (lavaggio con balsamo) si sta affermando come una valida opzione per chi ha capelli ricci o grossi. Questa metodologia, che prevede l’uso di balsami specifici con agenti detergenti delicati, permette una detersione più morbida, mantenendo i capelli idratati e meno stressati.

Un altro prodotto molto diffuso è lo shampoo a secco, consigliato però non come sostituto del lavaggio tradizionale, ma come soluzione per assorbire il sebo tra uno shampoo e l’altro, mantenendo la chioma fresca senza appesantirla.

Il ritmo con cui i capelli si sporcano dipende anche da elementi esterni e abitudini personali. Chi pratica sport o vive in ambienti molto inquinati potrebbe aver bisogno di lavaggi più frequenti a causa di sudore e polveri atmosferiche che si depositano sulla cute. Anche l’uso regolare di prodotti per lo styling come lacche, gel o l’impiego di caschi protettivi può contribuire ad aumentare la necessità di detersione.

Inoltre, i dermatologi ricordano che con l’avanzare dell’età la produzione di sebo tende a diminuire, rendendo meno necessari lavaggi frequenti. La cura della cute e dei capelli deve quindi adattarsi anche alle diverse fasi della vita.

Nel contesto italiano, la presenza di ricercatori come la dott.ssa Roberta Giuffrida, attiva nel campo dell’oncologia dermatologica e della diagnostica non invasiva presso l’Università degli Studi di Messina, testimonia l’impegno scientifico nazionale nella ricerca e diffusione delle migliori pratiche dermatologiche, come evidenziato anche dalla partecipazione italiana ai congressi internazionali dell’AAD.